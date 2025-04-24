Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Через пару лет жизнь живущих не по средствам кардинально изменится

Редактор: rus.postimees.ee
Пустые карманы.
Пустые карманы. Фото: Caro / Conradi

Министерство финансов закончило разработку законопроекта о создании единой базы данных кредитов, выдаваемых финансовыми учреждениями частным лицам, но для запуска системы потребуется еще несколько лет, пишет Rus.ERR.

В планируемом регистре должны быть сосредоточены данные о всех кредитах, выданных частным лицам финансовыми учреждениями в Эстонии. Эти данные будут учитываться финансовыми учреждениями при принятии решений о кредитоспособности человека, обращающегося за новым кредитом.

Основная цель такого регистра, который действует в большинстве европейских стран - предотвращать закредитованность людей, чтобы они не оказались в ситуации, когда имеющиеся доходы не позволяют обслуживать все взятые кредиты.

Управлять регистром будет частная фирма, которую выберут на тендере, организованном Министерством финансов после принятия законопроекта.

Читайте подробнее на ERR.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх