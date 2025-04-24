Через пару лет жизнь живущих не по средствам кардинально изменится

Министерство финансов закончило разработку законопроекта о создании единой базы данных кредитов, выдаваемых финансовыми учреждениями частным лицам, но для запуска системы потребуется еще несколько лет, пишет Rus.ERR.
В планируемом регистре должны быть сосредоточены данные о всех кредитах, выданных частным лицам финансовыми учреждениями в Эстонии. Эти данные будут учитываться финансовыми учреждениями при принятии решений о кредитоспособности человека, обращающегося за новым кредитом.
Основная цель такого регистра, который действует в большинстве европейских стран - предотвращать закредитованность людей, чтобы они не оказались в ситуации, когда имеющиеся доходы не позволяют обслуживать все взятые кредиты.
Управлять регистром будет частная фирма, которую выберут на тендере, организованном Министерством финансов после принятия законопроекта.
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