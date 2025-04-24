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Главреда российского спортивного портала оштрафовали за статью о футбольном клубе с «нетрадиционными ценностями»

Суд признал Воронина виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за статьи, посвященной английскому футбольному клубу «Стоунволл». Как известно, клуб продвигает идеи ЛГБТ, в нем выступают открытые геи.
Суд признал Воронина виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за статьи, посвященной английскому футбольному клубу «Стоунволл». Как известно, клуб продвигает идеи ЛГБТ, в нем выступают открытые геи. Фото: MOLLY DARLINGTON

Главный редактор российского спортивного портала sports.ru Владислав Воронин был оштрафован на 200 000 рублей за публикацию материала о британском футбольном клубе «Стоунволл».

Суд признал Воронина виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за статьи, посвященной английскому футбольному клубу «Стоунволл». Как известно, клуб продвигает идеи ЛГБТ, в нем выступают открытые геи.

Воронин он признал вину, хотя статью о «Стоунволл» разместил пользователь сайта, не связанный с редакцией. Сейчас материал удалили с сайта.

«Стоунволл» известен продвижением идей запрещенного в России движения ЛГБТ, в частности, в нем выступают открытые геи. Клуб «Стоунволл» получил название в честь в гей-бара «Стоунволл-инн», в котором в 1969 году прошел полицейский рейд, спровоцировавший массовые протесты. Простесты стали первой подобной массовой протестной акцией ЛГБТ-сообщества.

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