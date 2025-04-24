Суд признал Воронина виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за статьи, посвященной английскому футбольному клубу «Стоунволл». Как известно, клуб продвигает идеи ЛГБТ, в нем выступают открытые геи.

Воронин он признал вину, хотя статью о «Стоунволл» разместил пользователь сайта, не связанный с редакцией. Сейчас материал удалили с сайта.