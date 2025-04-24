В рамках судебной реформы Партия реформ и «Ээсти 200» склоняются к варианту, при котором все уездные суды будут объединены в один единый уездный суд. Такой же план предусматривается и для двух окружных судов, а также для административных. Как Ассоциация судей Эстонии (EKoÜ), так и судьи Тартуского уездного суда уже выразили недовольство этим планом, видя в нем угрозу независимости судебной власти.
По словам министра юстиции и цифрового развития Лийзы Пакосты («Ээсти 200»), процесс пока находится на стадии разработки намерения (VTK). В скором времени будет представлен документ, в котором изложены две возможные альтернативы для того, чтобы повысить гибкость работы судов, ускорить вынесение решений, усилить специализацию и командную работу, а также уравновесить нагрузку и сократить количество уровней управления в такой маленькой стране, как Эстония.