В рамках судебной реформы Партия реформ и «Ээсти 200» склоняются к варианту, при котором все уездные суды будут объединены в один единый уездный суд. Такой же план предусматривается и для двух окружных судов, а также для административных. Как Ассоциация судей Эстонии (EKoÜ), так и судьи Тартуского уездного суда уже выразили недовольство этим планом, видя в нем угрозу независимости судебной власти.