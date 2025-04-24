Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Правительство хочет объединить суды, но судьи уже протестуют (1)

Перевод: Сергей Светлов
Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста.
Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста. Фото: Tairo Lutter

В рамках судебной реформы Партия реформ и «Ээсти 200» склоняются к варианту, при котором все уездные суды будут объединены в один единый уездный суд. Такой же план предусматривается и для двух окружных судов, а также для административных. Как Ассоциация судей Эстонии (EKoÜ), так и судьи Тартуского уездного суда уже выразили недовольство этим планом, видя в нем угрозу независимости судебной власти.

По словам министра юстиции и цифрового развития Лийзы Пакосты («Ээсти 200»), процесс пока находится на стадии разработки намерения (VTK). В скором времени будет представлен документ, в котором изложены две возможные альтернативы для того, чтобы повысить гибкость работы судов, ускорить вынесение решений, усилить специализацию и командную работу, а также уравновесить нагрузку и сократить количество уровней управления в такой маленькой стране, как Эстония.

Но какую именно проблему решает реформа? По словам Пакосты, современные реалии требуют, чтобы судьи могли специализироваться в тех областях, в которых они наиболее компетентны. На практике суды уже движутся в сторону специализации: одни судьи занимаются семейными спорами, другие - делами о банкротстве. Однако региональные потребности распределены неравномерно.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх