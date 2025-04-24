АНАЛИЗ Банк Эстонии раскрыл последствия выхода из второй пенсионной ступени для людей и экономики

Реформа второй пенсионной ступени в 2021 году привела к резкому притоку свободных денег в эстонскую экономику - произошел настоящий шок ликвидности. Возможностью снять свои накопления до выхода на пенсию воспользовалась пятая часть участников системы, отметила экономист Банка Эстонии Яаника Мерикюлль.
В результате всего за месяц в экономику Эстонии поступило 1,34 миллиарда евро - это составляло 4,6 процента годового ВВП страны. Снятые средства облагались подоходным налогом, остальная сумма была переведена на счета выбывших из системы. В среднем для этих людей сумма вывода равнялась 7,5-кратному месячному доходу.