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АНАЛИЗ Банк Эстонии раскрыл последствия выхода из второй пенсионной ступени для людей и экономики

Яаника Мерикюлль.
Яаника Мерикюлль. Фото: Eesti Pank.

Реформа второй пенсионной ступени в 2021 году привела к резкому притоку свободных денег в эстонскую экономику - произошел настоящий шок ликвидности. Возможностью снять свои накопления до выхода на пенсию воспользовалась пятая часть участников системы, отметила экономист Банка Эстонии Яаника Мерикюлль.

В результате всего за месяц в экономику Эстонии поступило 1,34 миллиарда евро - это составляло 4,6 процента годового ВВП страны. Снятые средства облагались подоходным налогом, остальная сумма была переведена на счета выбывших из системы. В среднем для этих людей сумма вывода равнялась 7,5-кратному месячному доходу.

Снятые пенсионные накопления привели к росту потребления и увеличению банковских вкладов, а также уменьшили объем потребительских кредитов. На фоне повышенного спроса с четвертого квартала 2021 года до второго квартала 2022 года потребительские цены поднимались примерно на один-два процентных пункта в квартал.

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