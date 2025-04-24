АНАЛИЗ Банк Эстонии раскрыл последствия выхода из второй пенсионной ступени для людей и экономики

В результате всего за месяц в экономику Эстонии поступило 1,34 миллиарда евро - это составляло 4,6 процента годового ВВП страны. Снятые средства облагались подоходным налогом, остальная сумма была переведена на счета выбывших из системы. В среднем для этих людей сумма вывода равнялась 7,5-кратному месячному доходу.