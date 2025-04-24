Тренер баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лэйкерс» с помощью мата убедился, что все спортсмены на одной волне

«Иисус <…> Христос! Какого <…> вы, ребята, делаете? Вперед!» - свирепо набросился тренер на защитника Остина Ривза и нападающего Дориана Финни-Смита. Стоит отметить, что инцидент произошел в третьей четверти игры, когда его команда выигрывала со счетом 62:51.

При этом команда отреагировала на его тираду довольно позитивно, а «Лэйкерс» одержала победу со счетом 94:85.