Тренер баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лэйкерс» с помощью мата убедился, что все спортсмены на одной волне

New York Post сообщает, что в решающий момент второго матча плей-офф НБА против «Тимберволвз» зрители телетрансляции отчетливо услышали нецензурные высказывания тренера баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лэйкерс» Джей Джея Редика.
«Иисус <…> Христос! Какого <…> вы, ребята, делаете? Вперед!» - свирепо набросился тренер на защитника Остина Ривза и нападающего Дориана Финни-Смита. Стоит отметить, что инцидент произошел в третьей четверти игры, когда его команда выигрывала со счетом 62:51.
При этом команда отреагировала на его тираду довольно позитивно, а «Лэйкерс» одержала победу со счетом 94:85.
После игры тренер оправдался. По его словам, он вовсе не злился на своих игроков, просто хотел убедиться, что все спортсмены находятся на одной волне.