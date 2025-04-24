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Тренер баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лэйкерс» с помощью мата убедился, что все спортсмены на одной волне

Момент матча, в ходе которого тренер матом приободрил игроков.
Момент матча, в ходе которого тренер матом приободрил игроков. Фото: Kiyoshi Mio

New York Post сообщает, что в решающий момент второго матча плей-офф НБА против «Тимберволвз» зрители телетрансляции отчетливо услышали нецензурные высказывания тренера баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лэйкерс» Джей Джея Редика.

«Иисус <…> Христос! Какого <…> вы, ребята, делаете? Вперед!» - свирепо набросился тренер на защитника Остина Ривза и нападающего Дориана Финни-Смита. Стоит отметить, что инцидент произошел в третьей четверти игры, когда его команда выигрывала со счетом 62:51.

При этом команда отреагировала на его тираду довольно позитивно, а «Лэйкерс» одержала победу со счетом 94:85.

После игры тренер оправдался. По его словам, он вовсе не злился на своих игроков, просто хотел убедиться, что все спортсмены находятся на одной волне.

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