Харьюский уездный суд признал шестерых человек виновными в организации договорных футбольных матчей

Харьюский уездный суд признал Антона Середу, Николая Лысанова, Антона Любева, Артура Середу, Андрея Ломова и Анатолия Лысанова виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц.
Согласно обвинению, до 2022 года Антон Середа и Николай Лысанов организовали группу, специализирующуюся на договорных матчах, деятельность которой была направлена на манипулирование результатами футбольных игр с целью получения финансовой выгоды. Обвинение охватывает три футбольных матча, состоявшихся в Эстонии, и два - в Латвии.