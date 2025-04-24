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Харьюский уездный суд признал шестерых человек виновными в организации договорных футбольных матчей

Обновлено 24 апреля 2025, 13:39
Футбольный мяч, иллюстративное фото.
Футбольный мяч, иллюстративное фото. Фото: Dante Badano

Харьюский уездный суд признал Антона Середу, Николая Лысанова, Антона Любева, Артура Середу, Андрея Ломова и Анатолия Лысанова виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц.

Согласно обвинению, до 2022 года Антон Середа и Николай Лысанов организовали группу, специализирующуюся на договорных матчах, деятельность которой была направлена на манипулирование результатами футбольных игр с целью получения финансовой выгоды. Обвинение охватывает три футбольных матча, состоявшихся в Эстонии, и два - в Латвии.

Для совершения преступления Антону Середе и Николаю Лысанову потребовалось привлечь в преступную группу футболистов, готовых сыграть на заранее согласованный результат в выбранных матчах, а также лиц, имеющих учетные записи на указанных ими платформах для ставок, чтобы делать ставки на заранее известный исход.

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