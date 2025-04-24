Нарушение Конституции? Алар Карис отклонил Закон о церквях и приходах

В пояснительной записке приводится статья 48 Конституции, которая запрещает создание объединений, союзов и партий, цели или деятельность которых направлены на насильственное изменение конституционного строя Эстонии либо противоречат законам, предусматривающим уголовную ответственность.

«Возникает вопрос, можно ли считать угрозой безопасности, исходящей от иностранного субъекта, действия эстонского объединения, если оно имеет экономические или иные связи с таким субъектом или если признано, что это объединение "руководствуется в своей деятельности" указаниями иностранного лица. Религиозные объединения защищены Конституцией более строго, чем многие другие организации. Если предложенные сейчас ограничения будут введены для них, то в будущем аналогичные меры могут быть применены и к другим объединениям, включая политические партии», - заявил президент Карис.

«Конституция предполагает, что для запрета деятельности объединения недостаточно расплывчатой формулировки о "руководстве" иностранным субъектом. Такой запрет, будучи слишком неопределенным, создаст недопустимо подавляющий эффект на демократическое общество. Конституция позволяет защищать государственную безопасность и общественный порядок с помощью более целевых и точных инструментов, что делает подобные запреты излишними», - заключил президент.

10 апреля, игумения Филарета Пюхтицкого монастыря обратилась к президенту Алару Карису от имени 96 монахинь с просьбой не подписывать поправки к Закону о церквях и приходах.