Нарушение Конституции? Алар Карис отклонил Закон о церквях и приходах

9 апреля, Рийгикогу принял в третьем чтении поправки к Закону о церквях и приходах, в случае вступления в силу которых Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) должна будет разорвать свою связь с Москвой. Сегодня президент Эстонии Алар Карис заявил, что не будет провозглашать этот закон.
«Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств, однако в такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», - заявил президент Карис.
Глава государства считает необходимым заново обсудить и принять закон в Рийгикогу, приведя его в соответствие с Конституцией Эстонской Республики.
«Неоднозначный запрет на внешние связи вызвал бы правовые споры и может привести к тому, что аналогичные ограничения можно будет вводить в отношении всех объединений, включая политические партии», - сказал Карис.
Президент Карис отметил, что действующее законодательство уже позволяет тщательно контролировать деятельность религиозных объединений. «Проблема не в отсутствии правовых механизмов, а в их использовании. При необходимости эти инструменты нужно применять более решительно», - подчеркнул он.
Президент Эстонии сослался на Пенитенциарный кодекс, который классифицирует государственную измену как уголовное преступление. Согласно недавнему решению Госсуда, к государственным изменам также относятся враждебное влияние и распространение дезинформации в интересах иностранных организаций.
Суд отметил, что к наказуемым действиям относятся манипуляции с информацией, распространение ложных данных и создание искажающей реальность медиасреды. Пенитенциарный кодекс также запрещает призывы к войне, а также предусматривает ответственность для физических и юридических лиц, сознательно оказывающих поддержку актам агрессии со стороны иностранных государств.
В своем решении президент отмечает, что при оценке закона необходимо учитывать возможные выводы о влиянии такого запрета на свободу объединений в целом, а также на свободу слова и выражения мнения. Особое внимание он уделяет риску, что неясный и чрезмерный запрет на трансграничные связи может быть признан соответствующим Конституции.
В пояснительной записке приводится статья 48 Конституции, которая запрещает создание объединений, союзов и партий, цели или деятельность которых направлены на насильственное изменение конституционного строя Эстонии либо противоречат законам, предусматривающим уголовную ответственность.
«Возникает вопрос, можно ли считать угрозой безопасности, исходящей от иностранного субъекта, действия эстонского объединения, если оно имеет экономические или иные связи с таким субъектом или если признано, что это объединение "руководствуется в своей деятельности" указаниями иностранного лица. Религиозные объединения защищены Конституцией более строго, чем многие другие организации. Если предложенные сейчас ограничения будут введены для них, то в будущем аналогичные меры могут быть применены и к другим объединениям, включая политические партии», - заявил президент Карис.
«Конституция предполагает, что для запрета деятельности объединения недостаточно расплывчатой формулировки о "руководстве" иностранным субъектом. Такой запрет, будучи слишком неопределенным, создаст недопустимо подавляющий эффект на демократическое общество. Конституция позволяет защищать государственную безопасность и общественный порядок с помощью более целевых и точных инструментов, что делает подобные запреты излишними», - заключил президент.
10 апреля, игумения Филарета Пюхтицкого монастыря обратилась к президенту Алару Карису от имени 96 монахинь с просьбой не подписывать поправки к Закону о церквях и приходах.
«Принятые изменения вынуждают нас разорвать канонические связи с Московским патриархатом, так как наше единство с материнской церковью будет рассматриваться в Эстонской Республике как нарушение закона. Мы обращаемся к вам как к гаранту конституционности на последнем этапе законотворчества. Статья 107 Конституции предоставляет вам право наложить вето на закон и отказаться от его подписания», - написала игуменья Филарета в обращении к президенту.
Монахини обратились с просьбой не подписывать закон, который, по их мнению, подрывает конституционные принципы и нарушает международные обязательства Эстонской Республики. «Просим оставаться объективными и беспристрастными. Пожалуйста, оставьте нам нашу монастырскую жизнь, которая является святой для нас», - отметила игуменья Филарета.
Закон о церквях и приходах
В среду, 9 апреля, в Рийгикогу прошло третье чтение поправок к Закону о церквях и приходах, также известного как законопроект о связанной с Московским патриархатом ЭПХЦ. Голоса распределились следующим образом: за - 60, против - 13.
Одобрение парламентом поправок к закону означает, что ни одна церковь, монастырь или приход, действующий на территории Эстонии, не должен в своей деятельности подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся в иностранном государстве, которое представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии.
Не может быть никакой связи с лицом или учреждением, которое призывает к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддерживает военную агрессию.
По сути это означает, что ЭПХЦ должна будет отойти от Московского патриархата и Русской православной церкви (РПЦ), которая оправдывает агрессию и войну в Украине и имеет прямое влияние на здешнюю церковь через устав.
Для выполнения требований закона нужно существенно изменить уставы и прекратить взаимодействие с церковным центром в Москве. В остальном приходы и Пюхтицкий монастырь могут продолжить свою деятельность, как и прежде.
Если требования закона выполнены не будут, министр внутренних дел имеет право обратиться в суд с требованием о ликвидации связанных с церковью юридических лиц, которые нарушают закон.