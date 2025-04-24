Райнер Сакс Стыд не позволяет США так легко отказаться от Украины

- США, похоже, полагают, что Россия смогла бы успешно продолжать оккупацию
- Главная проблема США как посредника заключается в том, что их идеи постоянно просачиваются в медиа
- Российская армия совершила нападение на Киев, подобных которому в последние годы в столице не видели
Переговоры в Лондоне с участием США, Украины, Франции, Германии и Великобритании по американскому плану перемирия фактически не состоялись. Если опубликованные в СМИ предложения США соответствуют действительности, то эти консультации и не имели бы особого смысла, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
США по сути выдвинули компромиссное предложение, отражающее позицию России: остановить военные действия по текущей линии фронта и признать территории, занятые Россией.
Франция четко заявила, что территориальная целостность Украины должна стать ясным принципом будущего мирного плана. Хотя президент США и ряд других спикеров критиковали позицию Украины, сами они оказались в беспомощном положении.
Из заявлений президента США можно сделать вывод, что, по их мнению, Россия способна успешно продолжать захват территорий, а территориальные уступки Москвы означают лишь отказ от тех земель, которые она еще не успела оккупировать. Вряд ли среди российских лидеров нашелся хоть кто-то, кто поверил бы, что такой блеф может сработать.
Увидев неспособность США как-либо изменить эту позицию, российские спикеры тут же начали в медиапространстве повторять свои прежние требования, и вскоре появились сообщения о том, что размещение европейских войск на территории Украины с какой бы то ни было целью не будет принято.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившееся в СМИ утверждение о том, что Путин предложил США заморозить боевые действия по текущей линии фронта. По словам Дмитрия Пескова, в медиа появляется множество самых разных инициатив, но они утрачивают силу уже в момент публикации. В этом он, безусловно, прав.
Главная проблема США, когда они выступают в роли посредника в этом процессе, заключается как раз в том, что СМИ постоянно публикуют их идеи и предложения - будь то в результате утечек или официальных комментариев. Именно поэтому полноценный переговорный процесс в условиях такой огласки невозможен.
Со своей стороны Украина вновь заявила, что готова к безусловному перемирию с сохранением позиций сторон по линии фронта. За этим должны последовать переговоры о долгосрочном решении.
Вице-президент США еще вчера нерешительно пригрозил, что Вашингтон покинет переговоры. Однако уже известно, что спецпредставитель Уиткофф в пятницу отправится в Россию. Похоже, именно стыд не позволяет США так легко отказаться от роли посредника.
Тем временем министр иностранных дел Ирана посетил Китай и еще больше укрепил свой дипломатический статус. Американские лидеры также, видимо, не понимают, что Китай, Россия и Иран используют против них единую стратегию и что в вопросе Украины их более широкая цель - подорвать международную роль США.
Президент Украины отправился с визитом в ЮАР, что можно считать небольшой дипломатической победой.
Взрывы на территории России и Украины
Украинские дроны вчера атаковали завод возле поселка Елабуга в Татарстане, где производят копии иранских дронов для российской армии. По данным из соцсетей, пять из шести дронов попали по целям на территории завода. Существуют многочисленные видео- и фотодоказательства полета дронов, а также подтверждения неэффективности системы ПВО «Панцирь-1», которой охранялся этот объект.
Сообщается, что это была одна из новейших российских дальнобойных дроновых разработок («Герань-2»), способных доставлять 250-килограммовые боеприпасы на расстояние до 1200 км. Украинский Генштаб взял на себя ответственность за атаку, отметив, что этот завод производил до 300 дронов в месяц, а удар пришелся по цеху окончательной сборки.
Позавчерашний взрыв на складе боеприпасов во Владимирской области вызвал пожар и повторные детонации, которые продолжались еще вчера днем, но ситуацию в итоге удалось взять под контроль. Пока нет доказательств, что за взрывом стоят украинские силовые структуры, Украина этот инцидент на себя не взяла.
Российская армия нанесла вчера удар дронами и ракетами по Киеву. Известно, что атаки пришлись по жилым кварталам, в результате чего погибли девять человек и более 60 получили ранения.
Пока не опубликованы точные данные о числе ракет и дронов, участвовавших в нападении, однако столь большого количества погибших в столице Украины в последние годы не было. Аналогичные удары были нанесены и по другим городам, более точная информация обычно появляется во второй половине дня.
Основная причина атак по жилым районам - отсутствие успехов России на фронте. Это единственный способ показать международной аудитории, что инициатива остается в руках Москвы. Примечательно, что США больше не реагируют на эти удары, и другие союзники Украины также не увеличили в ответ поставки оружия .
Ситуация на фронтах
Общее число атак российских войск на фронтах осталось прежним. При этом российское командование почти полностью отказалось от широкого применения бронетехники, ограничившись вылазками пехотных подразделений.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях российские атаки продолжились, но успеха не имели.
- На Харьковском направлении наблюдалось некоторое оживление, но существенных изменений не произошло.
- Под Купянском российские подразделения были пассивны. На Лиманском направлении атаки были очень активными, но продвижения не удалось добиться. Активизировались наступления и на Сиверском участке, но, по вчерашним данным, безрезультатно.
- В районе Бахмута российская активность у Часова Яра была низкой. В районе Торецка продолжаются тяжелые бои. Вчера сообщалось о продвижении российских сил к юго-западу от Торецка.
- На Покровском направлении атаки были очень интенсивными. Наступательные действия продолжались и к юго-западу от Донецка, но серьезных изменений по всей линии фронта не произошло.
- На южном фронте было несколько небольших попыток наступления в районе Орехова, в остальных местах российские подразделения вели себя пассивно. Украинская армия вновь сообщила, что Россия перебрасывает на южный фронт через Крым дополнительные войска для подготовки крупного наступления. Понятно, что для российского руководства успешное наступление на новом направлении крайне важно. Возникает только вопрос, почему для прорыва не используют резервы на харьковском или сумском направлениях, где логистика и обеспечение были бы проще.
Вчера появилась информация о масштабной атаке дронов по оккупированному Крыму, о чем сообщили в основном местные источники в соцсетях. Подробности результатов этого удара пока неизвестны.