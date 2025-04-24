США по сути выдвинули компромиссное предложение, отражающее позицию России: остановить военные действия по текущей линии фронта и признать территории, занятые Россией.

Франция четко заявила, что территориальная целостность Украины должна стать ясным принципом будущего мирного плана. Хотя президент США и ряд других спикеров критиковали позицию Украины, сами они оказались в беспомощном положении.

Из заявлений президента США можно сделать вывод, что, по их мнению, Россия способна успешно продолжать захват территорий, а территориальные уступки Москвы означают лишь отказ от тех земель, которые она еще не успела оккупировать. Вряд ли среди российских лидеров нашелся хоть кто-то, кто поверил бы, что такой блеф может сработать.

Увидев неспособность США как-либо изменить эту позицию, российские спикеры тут же начали в медиапространстве повторять свои прежние требования, и вскоре появились сообщения о том, что размещение европейских войск на территории Украины с какой бы то ни было целью не будет принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившееся в СМИ утверждение о том, что Путин предложил США заморозить боевые действия по текущей линии фронта. По словам Дмитрия Пескова, в медиа появляется множество самых разных инициатив, но они утрачивают силу уже в момент публикации. В этом он, безусловно, прав.