Исследование: ожидания учеников, делающих первые шаги на рынке труда, далеки от реальности

Настоящей жизни нужно учиться с ранних лет

Школа, безусловно, играет важную роль в развитии компетенций, которые помогают молодому человеку справляться как в учебе и повседневной жизни, так и в будущей профессиональной деятельности. Во многих школах уже сейчас старшеклассники могут получить реальный опыт работы в рамках учебной программы - будь то работа на благо общины или кратковременная практика в эстонской или даже зарубежной компании.

Ученики могут также участвовать в программах профессионального наставничества или заниматься волонтерством в фирмах, некоммерческих организациях или помогать команде школы. Темы, связанные с трудовой жизнью, чаще всего включают в выборочные курсы, где связь с рынком труда наиболее очевидна - например, в курсах по предпринимательству или карьерному ориентированию.

Как представители работодателей, так и сотрудники школ, внедряющих подобные практики, считают интеграцию учебы и рабочей жизни важной задачей, так как это поддерживает развитие общих компетенций учеников и повышает осознанность в вопросах построения карьеры. Ознакомление с трудом формирует у школьников ответственность и чувство долга, которых, по мнению работодателей, молодым сотрудникам зачастую не хватает. Кроме того, ученики таким образом развивают ключевые навыки, необходимые для успешного труда: умение планировать время, решать проблемы и пользоваться цифровыми инструментами.

Чтобы лучше готовить молодежь к выходу на рынок труда, в учебные программы стоит еще шире интегрировать трудовые темы, такие как налогообложение труда, трудовое право, правила устройства на работу и другие. Работодатели также отмечают: несмотря на то, что молодое поколение выросло с гаджетами, у многих все же недостаточно навыков работы с базовым офисным программным обеспечением.

Нет официальной системы интеграции школьников в трудовую жизнь

Хотя многие школы, участвовавшие в исследовании, описывают различные практики, связанные с трудовой жизнью, они существенно различаются в зависимости от учебного заведения, а часто и вовсе носят добровольный характер для учеников. В интервью с представителем финского бизнеса, работающего в Эстонии, проявились существенные различия в опыте вовлечения школьников в трудовую жизнь в разных странах. Если в Эстонии трудоустройство несовершеннолетних строго регулируется законом и, как правило, отделено от учебы, то во многих европейских странах получение реального профессионального опыта во время учебы в школе является обязательным.

В Германии, например, в девятом или десятом классе проводится обязательная краткосрочная практика по профориентации (berufsorientierungspraktikum), в рамках которой школьники должны поработать в одной из компаний. В Финляндии уже в основной школе предусмотрен двухнедельный период ознакомления с трудовой жизнью (työelämään tutustumisjaksot или TET), который является частью учебной программы. Цель подобных практик - познакомить учеников с реальной рабочей средой, дать им возможность увидеть разные профессии и получить опыт. Кроме того, это помогает понять ожидания рынка труда и помогает сделать более осознанный выбор в карьере.

Почему же в Эстонии нет официальной системы вовлечения школьников в трудовую жизнь? Представитель финской компании считает, что и в Эстонии стоит уделять больше внимания школьникам - вкладываться в формирование их знаний, навыков и установок, а также предоставлять возможности для участия в рабочей жизни в рамках закона, например, посредством летней подработки.