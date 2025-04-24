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Исследование: ожидания учеников, делающих первые шаги на рынке труда, далеки от реальности

Перевод: Дмитрий Рая
За два года бывший главный бухгалтер выплатил себе зарплату на общую сумму 87 576 евро больше, чем предусмотрено расчетом заработной платы.
За два года бывший главный бухгалтер выплатил себе зарплату на общую сумму 87 576 евро больше, чем предусмотрено расчетом заработной платы. Фото: Arvo Meeks

Ожидания старшеклассников, делающих первые шаги на рынке труда, часто далеки от реальности. По мнению работодателей, в школах недостаточно  говорят на тему трудоустойства, рассказывает докторант Таллиннского университета в области педагогических наук Биргит Петерсон, представляя масштабное исследование.

Многие молодые люди, которые приходят на рынок труда сразу после школы, работают в компаниях недолго и часто меняют должности, поскольку не уверены в выборе карьеры. Это вынуждает работодателей тратить дополнительные ресурсы на поиск и обучение новых сотрудников. 

Биргит Петерсон.
Биргит Петерсон. Фото: Tallinna ülikool

Кроме того, работодатели считают, что ожидания учеников от рабочего места, в том числе по поводу зарплаты и скорости «карьерного роста», часто нереалистичны. Для формирования более трезвого взгляда на жизнь, по их мнению, помогло бы более тесное сотрудничество между школами и предприятиями.

Работодатели отмечают, что школы должны помогать ученикам как можно раньше определяться с карьерными возможностями, интересами и будущими амбициями. Ознакомление с миром труда можно начинать уже в младших классах - такой вывод сделан на основе исследования, проведенного в рамках двухлетнего проекта «Продвижение научных исследований по интеграции формального образования и обучения на рабочем месте» (FEWL).

Для успешной адаптации к трудовой жизни, по мнению работодателей, молодым людям в первую очередь необходимо развивать самостоятельность и учебные навыки, а также предприимчивость и карьерные компетенции. Также важными считаются умение и смелость в общении, а еще желание и способность эффективно работать в команде, проявлять инициативу, быть предприимчивыми и ставить перед собой цели.

Представитель энергетической компании, участвовавший в интервью, отметил, что молодые люди часто работают на одном месте очень недолго, а затем переходят дальше. «В качестве причины они называют то, что ищут себя и не знают, чего хотят. Возможно, школы могли бы помочь молодым людям раньше задуматься о том, чего они действительно хотят, чтобы им не приходилось каждые полгода менять работу. Может быть, стоит познакомить их с разными сферами деятельности, чтобы им было проще определиться. Для работодателей это очень дорогая проблема - найти сотрудника, обучить его и довести до самостоятельной работы», - рассказал работодатель.

Еще один участник интервью - представитель производственного предприятия - добавил, что, независимо от формы будущего сотрудничества, важно обеспечить системность и регулярность. 

«Если один раз в девятом классе организовать встречу работодателей и учеников, смысла в этом мало. Чтобы достичь результата, такие мероприятия должны проходить регулярно, хотя бы раз в год. Тогда ученики начнут понимать, что на самом деле представляет собой мир труда», - отметил он.

Настоящей жизни нужно учиться с ранних лет

Школа, безусловно, играет важную роль в развитии компетенций, которые помогают молодому человеку справляться как в учебе и повседневной жизни, так и в будущей профессиональной деятельности. Во многих школах уже сейчас старшеклассники могут получить реальный опыт работы в рамках учебной программы - будь то работа на благо общины или кратковременная практика в эстонской или даже зарубежной компании.

Ученики могут также участвовать в программах профессионального наставничества или заниматься волонтерством в фирмах, некоммерческих организациях или помогать команде школы. Темы, связанные с трудовой жизнью, чаще всего включают в выборочные курсы, где связь с рынком труда наиболее очевидна - например, в курсах по предпринимательству или карьерному ориентированию.

Как представители работодателей, так и сотрудники школ, внедряющих подобные практики, считают интеграцию учебы и рабочей жизни важной задачей, так как это поддерживает развитие общих компетенций учеников и повышает осознанность в вопросах построения карьеры. Ознакомление с трудом формирует у школьников ответственность и чувство долга, которых, по мнению работодателей, молодым сотрудникам зачастую не хватает. Кроме того, ученики таким образом развивают ключевые навыки, необходимые для успешного труда: умение планировать время, решать проблемы и пользоваться цифровыми инструментами.

Чтобы лучше готовить молодежь к выходу на рынок труда, в учебные программы стоит еще шире интегрировать трудовые темы, такие как налогообложение труда, трудовое право, правила устройства на работу и другие. Работодатели также отмечают: несмотря на то, что молодое поколение выросло с гаджетами, у многих все же недостаточно навыков работы с базовым офисным программным обеспечением.

Нет официальной системы интеграции школьников в трудовую жизнь

Хотя многие школы, участвовавшие в исследовании, описывают различные практики, связанные с трудовой жизнью, они существенно различаются в зависимости от учебного заведения, а часто и вовсе носят добровольный характер для учеников. В интервью с представителем финского бизнеса, работающего в Эстонии, проявились существенные различия в опыте вовлечения школьников в трудовую жизнь в разных странах. Если в Эстонии трудоустройство несовершеннолетних строго регулируется законом и, как правило, отделено от учебы, то во многих европейских странах получение реального профессионального опыта во время учебы в школе является обязательным.

В Германии, например, в девятом или десятом классе проводится обязательная краткосрочная практика по профориентации (berufsorientierungspraktikum), в рамках которой школьники должны поработать в одной из компаний. В Финляндии уже в основной школе предусмотрен двухнедельный период ознакомления с трудовой жизнью (työelämään tutustumisjaksot или TET), который является частью учебной программы. Цель подобных практик - познакомить учеников с реальной рабочей средой, дать им возможность увидеть разные профессии и получить опыт. Кроме того, это помогает понять ожидания рынка труда и помогает сделать более осознанный выбор в карьере.

Почему же в Эстонии нет официальной системы вовлечения школьников в трудовую жизнь? Представитель финской компании считает, что и в Эстонии стоит уделять больше внимания школьникам - вкладываться в формирование их знаний, навыков и установок, а также предоставлять возможности для участия в рабочей жизни в рамках закона, например, посредством летней подработки.

Учиться должны и учителя

И эстонские предприниматели видят необходимость в более системном сотрудничестве со школами. Разовые посещения предприятий или программы профессионального наставничества недостаточны для формирования у школьников карьерной осознанности и развития ключевых компетенций, необходимых для работы. Бизнес отмечает: сотрудничество со школами часто опирается на инициативу конкретных людей и личные связи. Если ключевой организатор уходит, программа, как правило, прекращается.

Возникает вопрос: если и так немалое число старшеклассников совмещает учебу с работой, нельзя ли интегрировать уже имеющийся опыт в учебный процесс? Главное для школ - чтобы получение практического опыта не снижало общую мотивацию к учебе и учебные результаты. С педагогической точки зрения крайне важно не оставлять школьника наедине с трудовым опытом. Здесь важна рефлексия: например, приобретенные вне стен школы навыки можно анализировать в рамках отдельных учебных предметов или на классных часах.

Работодатели, в свою очередь, хотели бы активнее участвовать в разработке учебных программ, чтобы сделать обучение больше ориентированным на практику и теснее связанным с трудовой жизнью. Представители бизнеса считают, что учителям стоит предоставить возможность стажировок и программ профессионального знакомства с предприятиями, чтобы они могли лучше связывать учебные темы со сферой реальной работы. Аналогично программам развития для директоров школ, представители государственного сектора совместно с компаниями могли бы предлагать учителям подобные возможности для профессионального роста, что помогло бы шире интегрировать рабочие темы в школьное образование.

Для эффективного сотрудничества между школами и предприятиями необходимы открытый диалог и обмен идеями, чтобы разрабатывать новые модели и возможности для совместной работы. Важно организовывать совместные встречи и находить подходящие форматы, которые позволят сделать это сотрудничество регулярным и устойчивым.

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