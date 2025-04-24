Исследование: ожидания учеников, делающих первые шаги на рынке труда, далеки от реальности

Ожидания старшеклассников, делающих первые шаги на рынке труда, часто далеки от реальности. По мнению работодателей, в школах недостаточно говорят на тему трудоустойства, рассказывает докторант Таллиннского университета в области педагогических наук Биргит Петерсон, представляя масштабное исследование.
Многие молодые люди, которые приходят на рынок труда сразу после школы, работают в компаниях недолго и часто меняют должности, поскольку не уверены в выборе карьеры. Это вынуждает работодателей тратить дополнительные ресурсы на поиск и обучение новых сотрудников.
Кроме того, работодатели считают, что ожидания учеников от рабочего места, в том числе по поводу зарплаты и скорости «карьерного роста», часто нереалистичны. Для формирования более трезвого взгляда на жизнь, по их мнению, помогло бы более тесное сотрудничество между школами и предприятиями.
Работодатели отмечают, что школы должны помогать ученикам как можно раньше определяться с карьерными возможностями, интересами и будущими амбициями. Ознакомление с миром труда можно начинать уже в младших классах - такой вывод сделан на основе исследования, проведенного в рамках двухлетнего проекта «Продвижение научных исследований по интеграции формального образования и обучения на рабочем месте» (FEWL).
Для успешной адаптации к трудовой жизни, по мнению работодателей, молодым людям в первую очередь необходимо развивать самостоятельность и учебные навыки, а также предприимчивость и карьерные компетенции. Также важными считаются умение и смелость в общении, а еще желание и способность эффективно работать в команде, проявлять инициативу, быть предприимчивыми и ставить перед собой цели.
Представитель энергетической компании, участвовавший в интервью, отметил, что молодые люди часто работают на одном месте очень недолго, а затем переходят дальше. «В качестве причины они называют то, что ищут себя и не знают, чего хотят. Возможно, школы могли бы помочь молодым людям раньше задуматься о том, чего они действительно хотят, чтобы им не приходилось каждые полгода менять работу. Может быть, стоит познакомить их с разными сферами деятельности, чтобы им было проще определиться. Для работодателей это очень дорогая проблема - найти сотрудника, обучить его и довести до самостоятельной работы», - рассказал работодатель.
Еще один участник интервью - представитель производственного предприятия - добавил, что, независимо от формы будущего сотрудничества, важно обеспечить системность и регулярность.
«Если один раз в девятом классе организовать встречу работодателей и учеников, смысла в этом мало. Чтобы достичь результата, такие мероприятия должны проходить регулярно, хотя бы раз в год. Тогда ученики начнут понимать, что на самом деле представляет собой мир труда», - отметил он.
Настоящей жизни нужно учиться с ранних лет
Школа, безусловно, играет важную роль в развитии компетенций, которые помогают молодому человеку справляться как в учебе и повседневной жизни, так и в будущей профессиональной деятельности. Во многих школах уже сейчас старшеклассники могут получить реальный опыт работы в рамках учебной программы - будь то работа на благо общины или кратковременная практика в эстонской или даже зарубежной компании.
Ученики могут также участвовать в программах профессионального наставничества или заниматься волонтерством в фирмах, некоммерческих организациях или помогать команде школы. Темы, связанные с трудовой жизнью, чаще всего включают в выборочные курсы, где связь с рынком труда наиболее очевидна - например, в курсах по предпринимательству или карьерному ориентированию.
Как представители работодателей, так и сотрудники школ, внедряющих подобные практики, считают интеграцию учебы и рабочей жизни важной задачей, так как это поддерживает развитие общих компетенций учеников и повышает осознанность в вопросах построения карьеры. Ознакомление с трудом формирует у школьников ответственность и чувство долга, которых, по мнению работодателей, молодым сотрудникам зачастую не хватает. Кроме того, ученики таким образом развивают ключевые навыки, необходимые для успешного труда: умение планировать время, решать проблемы и пользоваться цифровыми инструментами.
Чтобы лучше готовить молодежь к выходу на рынок труда, в учебные программы стоит еще шире интегрировать трудовые темы, такие как налогообложение труда, трудовое право, правила устройства на работу и другие. Работодатели также отмечают: несмотря на то, что молодое поколение выросло с гаджетами, у многих все же недостаточно навыков работы с базовым офисным программным обеспечением.
Нет официальной системы интеграции школьников в трудовую жизнь
Хотя многие школы, участвовавшие в исследовании, описывают различные практики, связанные с трудовой жизнью, они существенно различаются в зависимости от учебного заведения, а часто и вовсе носят добровольный характер для учеников. В интервью с представителем финского бизнеса, работающего в Эстонии, проявились существенные различия в опыте вовлечения школьников в трудовую жизнь в разных странах. Если в Эстонии трудоустройство несовершеннолетних строго регулируется законом и, как правило, отделено от учебы, то во многих европейских странах получение реального профессионального опыта во время учебы в школе является обязательным.
В Германии, например, в девятом или десятом классе проводится обязательная краткосрочная практика по профориентации (berufsorientierungspraktikum), в рамках которой школьники должны поработать в одной из компаний. В Финляндии уже в основной школе предусмотрен двухнедельный период ознакомления с трудовой жизнью (työelämään tutustumisjaksot или TET), который является частью учебной программы. Цель подобных практик - познакомить учеников с реальной рабочей средой, дать им возможность увидеть разные профессии и получить опыт. Кроме того, это помогает понять ожидания рынка труда и помогает сделать более осознанный выбор в карьере.
Почему же в Эстонии нет официальной системы вовлечения школьников в трудовую жизнь? Представитель финской компании считает, что и в Эстонии стоит уделять больше внимания школьникам - вкладываться в формирование их знаний, навыков и установок, а также предоставлять возможности для участия в рабочей жизни в рамках закона, например, посредством летней подработки.
Учиться должны и учителя
И эстонские предприниматели видят необходимость в более системном сотрудничестве со школами. Разовые посещения предприятий или программы профессионального наставничества недостаточны для формирования у школьников карьерной осознанности и развития ключевых компетенций, необходимых для работы. Бизнес отмечает: сотрудничество со школами часто опирается на инициативу конкретных людей и личные связи. Если ключевой организатор уходит, программа, как правило, прекращается.
Возникает вопрос: если и так немалое число старшеклассников совмещает учебу с работой, нельзя ли интегрировать уже имеющийся опыт в учебный процесс? Главное для школ - чтобы получение практического опыта не снижало общую мотивацию к учебе и учебные результаты. С педагогической точки зрения крайне важно не оставлять школьника наедине с трудовым опытом. Здесь важна рефлексия: например, приобретенные вне стен школы навыки можно анализировать в рамках отдельных учебных предметов или на классных часах.
Работодатели, в свою очередь, хотели бы активнее участвовать в разработке учебных программ, чтобы сделать обучение больше ориентированным на практику и теснее связанным с трудовой жизнью. Представители бизнеса считают, что учителям стоит предоставить возможность стажировок и программ профессионального знакомства с предприятиями, чтобы они могли лучше связывать учебные темы со сферой реальной работы. Аналогично программам развития для директоров школ, представители государственного сектора совместно с компаниями могли бы предлагать учителям подобные возможности для профессионального роста, что помогло бы шире интегрировать рабочие темы в школьное образование.
Для эффективного сотрудничества между школами и предприятиями необходимы открытый диалог и обмен идеями, чтобы разрабатывать новые модели и возможности для совместной работы. Важно организовывать совместные встречи и находить подходящие форматы, которые позволят сделать это сотрудничество регулярным и устойчивым.