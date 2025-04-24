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Германия пригрозила силой выдворить российского посла с мероприятий по случаю окончания Второй мировой войны

Сергей Нечаев.
Сергей Нечаев. Фото: ANNEGRET HILSE

Министерство иностранных дел Германии заявило, что в случае появления российского посла Сергея Нечаева на памятных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, власти готовы прибегнуть к мерам, включая силовое удаление с места событий.

Как ранее заявили в МИД Германии, представители России и Белоруссии не приглашены на мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Германии. В Берлине отметили, что такое решение принято для того, чтобы Россия не использовала памятную дату в целях создания «неподобающих ассоциаций со своей агрессивной войной против Украины».

Однако ситуация грозит перерасти в дипломатический скандал, поскольку сам посол Нечаев заявил, что все равно может прийти на памятные мероприятия. По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, он отметил: «Восьмидесятая годовщина победы над нацизмом - это священный день для всех народов бывшего Советского Союза».

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