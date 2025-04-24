Германия пригрозила силой выдворить российского посла с мероприятий по случаю окончания Второй мировой войны

Как ранее заявили в МИД Германии, представители России и Белоруссии не приглашены на мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Германии. В Берлине отметили, что такое решение принято для того, чтобы Россия не использовала памятную дату в целях создания «неподобающих ассоциаций со своей агрессивной войной против Украины».