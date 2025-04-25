В студии Postimees Райво Варе: может ли Трамп отказаться от усилий по прекращению войны?

- Вчера Трампа после переговоров с премьером Норвегии вновь спросили о его попытках остановить войну в Украине, и как долго он намерен продолжать эти усилия. Трамп ответил, что «очень важно», чтобы война закончилась, и добавил, что никто не представляет, как он сильно давит на Путина. Тем не менее, видно, что Путин демонстративно показывает, что никакого мира он не хочет. Не близок ли Трамп к тому, чтобы обвинить Киев и Москву в недоговороспособности и сказать, что он сделал все что мог, но, мол, «ужасные люди» хотят воевать? Или это было бы слишком сильным ударом по его собственной репутации?

- Вице-президент Джей Ди Вэнс в среду заявил, что США сделали «очень четкое предложение» России и Украине о пути к мирному соглашению, добавив, что им пора сказать «да», либо США выйдут из этого процесса. Вэнс сказал, что и Украина, и Россия должны отказаться от некоторых территорий, на которые они претендуют. Касается ли это предложение все-таки нынешней линии фронта, можно ли надеяться, что Украину не склоняют отступить с территорий Херсонской и Запорожской областей, которые она контролирует? Есть ли границы приличий, которые Трамп, Вэнс, Рубио не перейдут?

- Возможен ли отказ США от посреднических усилий и одновременное сохранение помощи Украине, хотя бы разведданными? Или если Трамп «отвернется», то отвернется, так сказать, совсем? И станет ли это катастрофой для Киева? Или же на несколько месяцев запас военной прочности у Украины есть, и за эти месяцы нужно будет что-то изобретать на политическом и дипломатическом уровне, чтобы было можно сильнее опереться на других союзников?