Варе: даже если Трамп захотел бы выйти из переговоров, Россия изо всех сил постаралась бы удержать его за столом

Но самое главное, я думаю, в том, что он давит на жертву агрессии. Это сто процентов, он давит на Украину, это видно по всем пунктам, все на это направлено. А насколько он давит - или якобы давит - на Россию, это пока не очень заметно. Бог его знает, может, в кулуарах чего-то и говорят, но внешне это выглядит как потакание Кремлю. И в любом случае, поиск компромиссов ведется за счет Украины, а не за счет России.

Хотя вербально как бы говорится, что и те, и другие должны чем-то поступиться. Возьмем тот же вопрос территорий, о котором уже заикнулись. Говорит Трамп, говорил Вэнс, говорил Рубио. Они говорили, что какие-то территории, вероятно, придется уступать обеим сторонам.

Но о чем тут речь? О двадцати процентах оккупированной украинской территории, не говоря уже о Крыме, или же о каких-то маленьких кусочках в Харьковской или Сумской областях, которые сейчас контролируются россиянами? Есть разные поговорки в русском языке, которые для эфира не очень подходят, но они хорошо годятся для таких вот сравнений. То есть, все равно это не выглядит как реальный обмен. Говорят, что придется поступиться, но при этом ведь - совсем разными вещами.

Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев