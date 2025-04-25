Варе: даже если Трамп захотел бы выйти из переговоров, Россия изо всех сил постаралась бы удержать его за столом

В четверг РФ нанесла жестокий удар по Киеву, после чего Дональд Трамп написал в своей соцсети «Владимир, остановись!», а позднее выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня. О том, могут ли США отказаться от попыток добиться остановки войны, в студии Postimees размышлял предприниматель, экономический эксперт Райво Варе.
Выдержки из беседы:
- Не близок ли Трамп к тому, чтобы обвинить Киев и Москву в недоговороспособности и сказать, что он сделал все что мог, но, мол, «ужасные люди» хотят воевать? Или это было бы слишком сильным ударом по его собственной репутации?
- Насчет того, что Трампа волнует в смысле его репутации, постоянно делаются разные предположения. И жизнь показывает, что его вообще почти ничего не волнует, за исключением собственной гордыни, в тех случаях, когда она страдает.
На самом деле, я думаю, что это не может быть главным аргументом для Трампа. Главный аргумент может быть связан с практичностью, то есть с тем, появится ли реальная надежда на какой-то выход, который можно презентовать как победу. А именно для Трампа это и есть самое важное. То есть речь о личной победе для Трампа; не о победе на поле боя, это совсем другая тема.
Второй важный момент - будет ли это досягаемо в ближайшее время, и не заслонится ли это чем-то иным. Ведь Трамп начал несколько крупных кампаний глобального масштаба. Это и торговая тарифная война, например. Может произойти что-то такое, чем война в Украине окажется в какой-то степени завуалирована.
Мы же такое уже видели, мы это фактически проходили. Когда начались события в Палестине, то это на самом деле сразу заслонило в мировом сознании украинские события. То есть такие вещи могут повлиять.
Но самое главное, я думаю, в том, что он давит на жертву агрессии. Это сто процентов, он давит на Украину, это видно по всем пунктам, все на это направлено. А насколько он давит - или якобы давит - на Россию, это пока не очень заметно. Бог его знает, может, в кулуарах чего-то и говорят, но внешне это выглядит как потакание Кремлю. И в любом случае, поиск компромиссов ведется за счет Украины, а не за счет России.
Хотя вербально как бы говорится, что и те, и другие должны чем-то поступиться. Возьмем тот же вопрос территорий, о котором уже заикнулись. Говорит Трамп, говорил Вэнс, говорил Рубио. Они говорили, что какие-то территории, вероятно, придется уступать обеим сторонам.
Но о чем тут речь? О двадцати процентах оккупированной украинской территории, не говоря уже о Крыме, или же о каких-то маленьких кусочках в Харьковской или Сумской областях, которые сейчас контролируются россиянами? Есть разные поговорки в русском языке, которые для эфира не очень подходят, но они хорошо годятся для таких вот сравнений. То есть, все равно это не выглядит как реальный обмен. Говорят, что придется поступиться, но при этом ведь - совсем разными вещами.
Наряду с крымским вопросом, сейчас очень важен вопрос украинского суверенитета. Вопрос о том, что будет дальше. Американцы сейчас якобы поняли, в том числе с помощью давления на них европейских союзников, что необходимо, чтобы Украина сохраняла не только свою оборонную промышленность, но и свои вооруженные силы. Да, американцами говорится об отказе от НАТО, об отказе от Крыма, но ведь Путин же очень хотел, чтобы у Украины ничего не было и после...
- Требование «демилитаризации»?
- Да, что на самом деле означает подготовку к следующему этапу агрессии, который начнется сразу, как только подвернется случай. В общем-то, это все понимают. Так что если каким-то образом США смогут защитить эту позицию и навязать ее Путину, то вот в таком случае я бы согласился с теми утверждениями, что какое-то давление на Кремль все же оказывается.
- Зеленский говорит, что Киев никогда не признает российскую аннексию Крыма. Трамп, кажется, готов к тому, чтобы США признали аннексию, и ругает Зеленского и Обаму за то, что Крым был отдан без боев. Вопрос о статусе Крыма так и останется той проблемой, которая не даст сблизить позиции Киева и Вашингтона, или можно придумать какой-то компромисс с уходящими в будущее формулировками?
- Ну, в дипломатии всегда можно найти такие формулировки. Это не исключается, и можно найти какие-то варианты, которые выглядят более-менее респектабельно. Можно сказать, что Россия это будет контролировать, мы не признаем эту территорию российской, но через 15-20 лет там будут проведены какие-то референдумы, хотя и понятно, к чему они приведут, если под дулами автоматов «зеленых человечков» уже был один референдум.
Я не думаю, что удастся избежать каких-то территориальных уступок. Эту тему ведь надо еще как бы делить надвое. И одна сторона - это де-юре, и не случайно же Украина так гоняется за тем, чтобы именно Украина признала принадлежность Крыма России.
Потому что если Украина это не признает, то даже признания Крыма российским со стороны Вашингтона с точки зрения международного права - и практики этого права - будет недостаточно. С точки зрения Москвы, это не гарантирует ничего.
А вот если Украина пойдет на такой шаг, то тогда у России появится уже аргумент неотразимого характера. Повторюсь, именно по этому Россия за этим гонится.
А что касается того, что территории могут быть технически уступлены, это уже всем понятно. Какие-то территории будут уступлены, и это не случайно, что Кличко, мэр Киева, который тоже метит в украинскую «большую политику», тоже высказался соответствующим образом. То есть определенная готовность в украинском обществе существует, и исследования это показывают, так что я не думаю, что крымский вопрос станет прямо стопроцентным препятствием.
Также, по всей видимости, не станет в конце концов таким препятствием и вопрос о вступлении НАТО. Люди это забывают, но ведь до 2016 года в Конституции Украины этого не было. Это появилось после Крыма, и сами понимаете, почему. После Крыма, после событий на территории Донбасса, после начала российской агрессии - вот тогда эта «натовская статья» и появилась в Конституции, до этого ее там не было.
Так что для того, чтобы понять, откуда тут ноги растут, Кремль мог бы посмотреть в зеркало. Но сегодня найти на этой почве какой-то компромисс можно, это не та вещь, которая исключает полную возможность какого-то перемирия.
Но сейчас ведь параллельно говорится о двух вещах, об этом перемирии, и в то же время - об условиях, необходимых для заключения договора о постоянном мире. А это разные вещи. И Украина не случайно говорит, что для того, чтобы начать говорить о постоянном мирном договоре, нужно сначала прекратить боевые действия. Это условие Украины, а Россия отнекивается от него всякими хитрыми ходами, как только может.
Россия с одной стороны как бы говорит, что мол, да, может быть, но при этом ничего в этом направлении не предпринимает. Почему? Потому что для России крайне важно каким-то образом удержать США за столом переговоров. Даже намного важнее, чем мы с вами себе это представляем.
Все эти угрозы возможного ухода США из переговоров, которые озвучивали и Трамп, и Вэнс, и Рубио, они очень болезненны для Украины, но этот уход был бы невыгоден и для Путина. Он хочет, чтобы американцы обязательно были там, поэтому каждый раз в последний момент он снова создает видимость, что он к чему-то там готов. Трамп опять взбадривается, и сразу «на гора» выплескивает это в медиа.
- Самолет Стива Уиткоффа сегодня снова был замечен в Москве. Можно ли сказать, что сейчас у Трампа больше нет одного спецпредставителя по России и Украине, у него есть Уиткофф для Путина, и Келлог для Зеленского и для Европы? Или будут новые попытки вовлечь Уиткоффа в переговоры и при широком составе участников?
- Но он и так уже вовлечен в такие переговоры, он вовлечен в переговорный процесс с Ираном, а также в переговорный процесс на Ближнем Востоке, в Палестине. Он никуда оттуда не пропадал, это тоже ведь на самом деле была его функция.
Но на московской линии он оказался как бы в пику генералу Келлогу, который был назначен именно в должность спецпредставителя по России и Украине, и это же, по сути, секрет Полишинеля, что Путин категорически отказался разговаривать с Келлогом. Ведь Келлог выдвинул план, и план был на самом деле компромиссный, реально компромиссный, но он был совершенно в пику тому, о чем мы только что говорили, то есть реальным целям Путина.
Путину это не понравилось, плюс они «пропрофилировали» генерала Келлога, и поняли, что он непростой человек. Они поняли, что его сломать, как Уиткоффа, не удастся, и решили его отшить. Но с точки зрения Трампа и тех в его команде, кто с украинской стороной общается, Келлог все равно остается нужен. И Трамп принял соломоново решение: Уиткофф будет одну линию вести, Келлог - другую, а сам он будет над ними как арбитр решать эти вопросы.
Ведь и Рубио там остается в стороне, Рубио как госсекретарь не имеет решающего голоса в этом вопросе. И даже вице-президент Вэнс его не имеет.
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