Видео Полиция задержала водителя, совершившего опасный обгон, благодаря публикации в социальных сетях

В Центре надзора за дорожным движением напомнили, что полиция также следит за происходящим в социальных сетях, и случаи, когда чья-либо жизнь и здоровье на дороге оказываются под угрозой, обязательно привлекают внимание правоохранителей.

За нарушение, опубликованное в социальных сетях в феврале этого года, водитель получил письменное напоминание о правилах дорожного движения и штраф в размере 800 евро.

В Центре надзора за дорожным движением отметили, что цель наказания - не только повлиять на дальнейшее поведение самого нарушителя, но и дать обществу четкий сигнал: нарушения, создающие опасность для других, находятся под особым контролем и влекут за собой соответствующее наказание.