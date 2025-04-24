А что, так можно было? Финляндия снижает налоги, а зарплаты министров будут уменьшены

Правительство Финляндии, в рамках бюджета на 2026-2029 годы, договорилось снизить подоходный и корпоративный налог, а также урезать зарплаты министров. Об этом пишет портал YLE.
Согласно плану, налоги будут снижены на 1,25 миллиарда евро. Налог на добавленную стоимость на продукты питания будет снижен на 0,5 процентных пункта с текущих 14 процентов.
Расходы на государственное управление будут сокращены на дополнительные 130 миллионов евро, а зарплаты министров будут уменьшены на 5 процентов с начала 2026 года.
По словам премьер-министра Петтери Орпо, в основе принятых решений лежит укрепление условий экономического роста Финляндии, а также безопасность страны и ее граждан.