А что, так можно было? Финляндия снижает налоги, а зарплаты министров будут уменьшены

Согласно плану, налоги будут снижены на 1,25 миллиарда евро. Налог на добавленную стоимость на продукты питания будет снижен на 0,5 процентных пункта с текущих 14 процентов.

Расходы на государственное управление будут сокращены на дополнительные 130 миллионов евро, а зарплаты министров будут уменьшены на 5 процентов с начала 2026 года.