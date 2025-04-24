Спасатели потушат пожар в здании, которое сами же и подожгут

В ходе учений спасатели должны будут попрактиковаться в проникновении в заполненный дымом горящий дом, они будут следить за развитием пожара с момента возгорания, а также будут тушить ландшафтный пожар, который возникнет в результате распространения пламени пожара, возникшего в строении, на землю.

В ходе учений будет отработано взаимодействие с полицией, службой скорой помощи Курессааре, Центром тревоги и волостной управой Сааремаа.

В учениях примут участие спасательные отряды Курессааре, Ориссааре и Кихельконна, а также шесть добровольных спасательных отрядов.

Комплексные учения начнутся 29 апреля примерно в 10:30 в деревне Муясте в северной части Сааремаа.