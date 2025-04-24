Спасатели потушат пожар в здании, которое сами же и подожгут

На следующей неделе у спасателей Сааремаа появится редкая возможность попрактиковаться в спасательных операциях в здании, которое они сами же заранее подожгут.
В ходе учений спасатели должны будут попрактиковаться в проникновении в заполненный дымом горящий дом, они будут следить за развитием пожара с момента возгорания, а также будут тушить ландшафтный пожар, который возникнет в результате распространения пламени пожара, возникшего в строении, на землю.
В ходе учений будет отработано взаимодействие с полицией, службой скорой помощи Курессааре, Центром тревоги и волостной управой Сааремаа.
В учениях примут участие спасательные отряды Курессааре, Ориссааре и Кихельконна, а также шесть добровольных спасательных отрядов.
Комплексные учения начнутся 29 апреля примерно в 10:30 в деревне Муясте в северной части Сааремаа.
В ходе учений в районе будет передвигаться большое количество спецтехники. Спасательная служба просит участников дорожного движения проявить терпение и соблюдать правила дорожного движения на дороге Ориссааре-Лейси-Мустъяла. Организаторы просят водителей по возможности выбирать альтернативный маршрут.