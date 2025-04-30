Квартира была залита кровью: житель Эстонии хладнокровно расправился с мужем своей любовницы

В 26-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о зверском убийстве: как житель Таллинна поехал в другой город и расправился с мужем своей любовницы.
2 июня 2014 года в Центр тревоги поступило сообщение из Вильянди - в одной из квартир был мертвый человек. Прибывшие на место полицейские обнаружили страшную картину: на полу лежал труп, повсюду была кровь. На теле было 39 колото-резаных ран и не было никаких сомнений, что это место преступления.
Убитым оказался мужчина средних лет. Его звали Яан. В Центр тревоги позвонила его 43-летняя жена Энель. Именно она, а также ее друг - 46-летний Арти стали главными подозреваемыми.
Следствие быстро установило, что Энель и Арти были любовниками
Следствие быстро установило, что Энель и Арти были любовниками. Арти был старой любовью Энель, но в начале 2014 года они вновь нашли друг друга в соцсетях и стали общаться.
В деле есть десятки страниц выдержек из их переписки, которые доказывают, что отношения между Арти и Энель были близкими. При этом она была замужем за Яаном. И чем хуже становились отношения супругов, тем сильнее была связь Энель с Арти.
Точно неизвестно, как часто любовники встречались. Энель жила в Вильянди, а Арти в Таллинне.
В ходе следствия удалось выяснить, что за три дня до убийства Энель приехала в столицу в гости к Арти. На следующий день, 31 мая, около шести часов вечера парочка вместе приехала в Вильянди. Вместе с законным мужем Энель они стали распивать алкогольные напитки дома у супругов. Около восьми вечера муж вышел, чтобы купить еще алкоголя, а Арти и Энель остались наедине.
После того, как Яан вышел из квартиры, Энель с Арти продолжили пить, но в какой-то момент Энель почувствовала усталость и пошла спать.
Около десяти вечера она проснулась и поняла, что Арти лежит в кровати рядом с ней. В этот момент и вернулся Яан.
Яан обнаружил в своей постели Арти, вышел из себя, схватил любовника жены за волосы, оттащил в гостиную и начал избивать
Он обнаружил в своей постели Арти, вышел из себя, схватил любовника жены за волосы, оттащил в гостиную и начал избивать. Яан был крупным мужчиной. И Энель ринулась на помощь любовнику.
О том, что случилось в ту роковую ночь, почему сначала суд признал виновным только Арти, но после пересмотра дела за решеткой оказалась и Энель, и как сложилась в итоге судьба любовников, слушайте в 26-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебные дела.
Озвучивали: Ольга Лебедева и Иван Скрябин.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.