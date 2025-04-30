Квартира была залита кровью: житель Эстонии хладнокровно расправился с мужем своей любовницы

2 июня 2014 года в Центр тревоги поступило сообщение из Вильянди - в одной из квартир был мертвый человек. Прибывшие на место полицейские обнаружили страшную картину: на полу лежал труп, повсюду была кровь. На теле было 39 колото-резаных ран и не было никаких сомнений, что это место преступления.

Убитым оказался мужчина средних лет. Его звали Яан. В Центр тревоги позвонила его 43-летняя жена Энель. Именно она, а также ее друг - 46-летний Арти стали главными подозреваемыми.

Следствие быстро установило, что Энель и Арти были любовниками

Следствие быстро установило, что Энель и Арти были любовниками. Арти был старой любовью Энель, но в начале 2014 года они вновь нашли друг друга в соцсетях и стали общаться.

В деле есть десятки страниц выдержек из их переписки, которые доказывают, что отношения между Арти и Энель были близкими. При этом она была замужем за Яаном. И чем хуже становились отношения супругов, тем сильнее была связь Энель с Арти.

Точно неизвестно, как часто любовники встречались. Энель жила в Вильянди, а Арти в Таллинне.