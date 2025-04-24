FT: в ЕС опасаются срыва саммита НАТО из-за Трампа и Украины

«Надежды европейцев на участие в переговорах (о мирном урегулировании в Украине. - Ред.) под руководством США развеялись в среду (23 апреля. - Ред.), когда госсекретарь США Марко Рубио отказался от встречи в Лондоне с украинскими и европейскими официальными лицами, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф предпочел нанести свой четвертый визит в Кремль», - констатируют авторы.

По их оценке, предложение Вашингтона о том, чтобы Москва сохранила контроль над Крымом, которое идет вразрез с официальной позицией НАТО, возможно, является самой большой уступкой, сделанной Москве за последние месяцы в попытке заключить мирную сделку.

Критика Трампа в адрес Зеленского

Ранее, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отверг перспективу отказаться от прав на Крым. За это Дональд Трамп резко раскритиковал его в своей соцсети Truth Social. «Он может получить мир, а может вести бои еще три года, перед тем как потеряет всю страну», - написал президент США.

Другой частью мирного плана Трампа, по сообщению FT, является отказ Украины от членства в НАТО. Ранее об этом и прочих подробностях мирного плана Трампа более подробно писало онлайн-издание Axios.

Как подчеркнули в беседе с FT неназванные европейские чиновники, европейские страны «не поддержат никаких шагов США по признанию Крыма российским или давления на Киев, чтобы он согласился на это», и остаются при своей давней позиции, заключающейся в том, что они не примут никаких решений в отношении суверенитета Украины, против которых выступает Владимир Зеленский.