МНЕНИЕ Мы становимся обществом добродетельных позеров. Пора прекращать эту игру!

Добродетельное позерство - это моноспектакль ради одобрения публики или нужных людей, при котором позер ничем реально не рискует, не жертвует, но и не достигает ничего значимого, пишет редактор раздела «Деньги и экономика» портала Fookus Пеэтер Коппель.
Недавно я слушал радио. Радио как радио: мужчины среднего возраста склонны к критике. Но я обратил внимание на необычайно меткое словосочетание: «добродетельное позерство». В англоязычном пространстве давно используют термин virtue signaling, но до сих пор попытки его перевода были неуклюжими. Но что это такое? И что с этим делать?
Добродетельное позерство - это спектакль ради одобрения публики или нужных людей, при котором позер ничем реально не рискует, не жертвует, но и не достигает ничего значимого. Добродетельное позерство - это способ казаться «кем-то», не делая ничего реального. Это способ трусливых показать себя смелыми, и, что хуже всего, глупых - умными.
Негодование становится валютой, жертвенность - социальным статусом, а публичное признание быстро меняющихся грехов - общественным ритуалом
Добродетельное позерство не требует поступков, честности или последовательности. Нужен только тщательно разработанный образ - маска, которую надевают ради одобрения толпы, ради какой-то важной для позера персоны или просто ради тех, кто сию минуту имеет такое же, как сам позер, мнение. Маску, конечно же, легко сменить, когда меняется мода.
Позёру не нужна настоящая добродетель, ему достаточно слегка имитировать ее внешние признаки. Позёры живут не по собственным ценностям, а ради чужого мнения, самолюбования и своего имиджа. Они жаждут быть обожествленными за ценности, которыми в действительности не обладают, и агрессивны по отношению к любому, кто представляет угрозу их хрупкой фасадной оболочке.
Добродетельное позерство не требует поступков, честности или последовательности. Нужен только тщательно разработанный образ
Добродетельное позерство не только раздражает. Оно является симптомом все более хрупкого общества. Знаете ли вы системы, построенные на видимости, которые существуют вечно?
Позерство заменяет суть на видимость, реальные достижения - на бесконечную постановку, подлинную смелость - на трусость. Когда позерство становится социальной валютой, настоящих творцов - рисковых людей, деятелей, мыслителей - заставляют либо молчать, либо подыгрывать.
В таком театрализованном обществе размывается доверие к институциям, а общество в целом опускается на гораздо более низкий уровень доверия. При низком уровне доверия нет предпосылок для развития, ведь ресурсы тратятся на покрытие возросших рисков или поддержание иллюзии.
Негодование становится валютой, жертвенность - социальным статусом, а публичное признание быстро меняющихся грехов - общественным ритуалом. В итоге формируется культура, поощряющая самых громогласных жалобщиков, притворяющихся обиженными. Наигранная слабость становится настолько выгодной, что возникает конкуренция, и масштабы притворства доходят до абсурда - под бурную истерию объединенного хора позёров.
Позёры не хотят решать проблемы; они используют их как реквизит для своего спектакля. Им не нужно по-настоящему устранять несправедливость; им важно лишь драматично демонстрировать свою «заботу», ведь если проблемы исчезнут, исчезнет и их социальный капитал.
Они - социальные паразиты: живут за счет моральной работы других людей, презирая и унижая этих самых людей.
Главная ложь, которую они распространяют - «забота». Есть основания думать, что заботятся они только о себе. Их публикации в соцсетях, ключевые слова и слоганы пропитаны эгоизмом. Их самый крупный благотворительный проект - это их собственный имидж.
Конечно же, настоящие страдания - те, что не становятся трендами в соцсетях - остаются незамеченными. Истинная несправедливость - ликвидация которой требует настоящей работы - заранее игнорируется. Ведь реальная деятельность, настоящий риск и истинные перемены требуют того, чего у позера нет: чтобы реально вложиться, рискнуть или хотя бы по-настоящему трудиться.
Трусость позера абсолютна. Подлинная смелость требует защищать непопулярные истины и ценности, но для имиджа это никак не выгодно. Позер же без аплодисментов не выдержит.
Все это было бы лишь смешно, если бы позеры иногда не брали в заложники все общество. Пора сопротивляться и отказаться участвовать в этой игре.
Они - социальные паразиты: живут за счет моральной работы других людей, презирая и унижая этих самых людей
Никто не обязан давать объяснения поклонникам истеричных позеров. Никто не обязан принимать их лексику. Никто не должен просить у них прощения, ведь они не верят в прощение и искупление.
Никто не должен жертвовать своим достоинством. Никто не должен дарить им аплодисменты, ради которых они живут.
Пора игнорировать. Пора перестать играть в эту игру. Пора самим осознанно выбирать добро - спокойно, настойчиво, неустанно и без всякого позёрства.