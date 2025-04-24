МНЕНИЕ Мы становимся обществом добродетельных позеров. Пора прекращать эту игру!

Недавно я слушал радио. Радио как радио: мужчины среднего возраста склонны к критике. Но я обратил внимание на необычайно меткое словосочетание: «добродетельное позерство». В англоязычном пространстве давно используют термин virtue signaling, но до сих пор попытки его перевода были неуклюжими. Но что это такое? И что с этим делать?

Добродетельное позерство - это спектакль ради одобрения публики или нужных людей, при котором позер ничем реально не рискует, не жертвует, но и не достигает ничего значимого. Добродетельное позерство - это способ казаться «кем-то», не делая ничего реального. Это способ трусливых показать себя смелыми, и, что хуже всего, глупых - умными.

Негодование становится валютой, жертвенность - социальным статусом, а публичное признание быстро меняющихся грехов - общественным ритуалом

Добродетельное позерство не требует поступков, честности или последовательности. Нужен только тщательно разработанный образ - маска, которую надевают ради одобрения толпы, ради какой-то важной для позера персоны или просто ради тех, кто сию минуту имеет такое же, как сам позер, мнение. Маску, конечно же, легко сменить, когда меняется мода.