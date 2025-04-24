Правительство одобрило проект слияния волостей Йыхви и Тойла

В четверг правительство одобрило законопроект, согласно которому волости Йыхви и Тойла в Ида-Вирумаа будут объединены в одну волость.
В результате инициированного местными самоуправлениями слияния двух волостей будет образована новая волость Йыхви площадью 390 квадратных километров и населением 15 777 человек. Новая волость Йыхви будет образована в день объявления результатов выборов в волостное правление Йыхви, после местных выборов в октябре 2025 года.
Волости Йыхви и Тойла ведут переговоры о слиянии с 2022 года. В результате ожидаемого изменения число волостей в Эстонии сократится до 78. Всего в Эстонии после слияния останется 63 волости и 15 городов.