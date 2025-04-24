Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Правительство одобрило проект слияния волостей Йыхви и Тойла

Волостная управа Йыхви.
Волостная управа Йыхви. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг правительство одобрило законопроект, согласно которому волости Йыхви и Тойла в Ида-Вирумаа будут объединены в одну волость.

В результате инициированного местными самоуправлениями слияния двух волостей будет образована новая волость Йыхви площадью 390 квадратных километров и населением 15 777 человек. Новая волость Йыхви будет образована в день объявления результатов выборов в волостное правление Йыхви, после местных выборов в октябре 2025 года.

Волости Йыхви и Тойла ведут переговоры о слиянии с 2022 года. В результате ожидаемого изменения число волостей в Эстонии сократится до 78. Всего в Эстонии после слияния останется 63 волости и 15 городов.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх