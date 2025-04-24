Правительство одобрило проект слияния волостей Йыхви и Тойла

В результате инициированного местными самоуправлениями слияния двух волостей будет образована новая волость Йыхви площадью 390 квадратных километров и населением 15 777 человек. Новая волость Йыхви будет образована в день объявления результатов выборов в волостное правление Йыхви, после местных выборов в октябре 2025 года.