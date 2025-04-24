Убытки Tallink превысили 30 млн евро

«Первый квартал, несомненно, был сложным для компании. Чувство уверенности потребителей и предприятий остается низким, а тон задают экономические проблемы на наших ключевых рынках и глобальная геополитическая напряженность. Кроме того, на результаты повлияли более длительные стоянки судов в доках и четыре простаивавших в этот период судна», - сообщил BNS председатель правления AS Tallink Grupp Пааво Ныгене.

«С другой стороны, если исключить из результатов влияние четырех простаивающих судов, то мы окажемся на уровне первого квартала 2019 года. Мы ежедневно решаем проблему простаивающих судов, и, например, пассажирское судно Star I уже продано и передано новому владельцу», - добавил Ныгене.

Неаудированная консолидированная прибыль группы от продаж в первом квартале составила 137,3 млн евро. Операционный убыток до вычета износа и амортизации, или EBITDA, составил 3,8 млн евро, а чистый убыток - 33,2 млн евро. Объем инвестиций в первом квартале составил 13,3 млн евро, большая часть которых была потрачена на реконструкцию круизных судов Baltic Princess и Silja Serenade. Таким образом, 68 дней ремонтных работ повлияли на объемы пассажирских и грузовых перевозок на маршрутах Финляндия-Швеция. Погашение кредитов и соответствующие процентные расходы составили в первые месяцы года 20,8 млн евро.