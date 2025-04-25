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Уровневые экзамены по эстонскому языку примеряют новый формат

Все ближе день, когда языковые экзамены в электронном виде будут сдавать и стар, и млад.
Все ближе день, когда языковые экзамены в электронном виде будут сдавать и стар, и млад. Фото: freepik.com

В Эстонии активно тестируется переход на электронные уровневые экзамены по эстонскому языку для взрослых. Корреспондент Rus.Postimees стал одним из первых, кто ознакомился с новой формой заданий.

Тестирование дигитальных заданий по эстонскому языку проводит Департамент по делам образования и молодежи, который и разрабатывает уровневые экзамены. «Для того чтобы в будущем экзамены могли проходить в дигитальной форме, нам необходимо провести тестирования, которые помогут нам удостовериться в том, что новая форма экзамена подходит и выявить места, которые нуждаются в доработке», - пояснялось в приглашении на тестирование.

Электронный эксперимент

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