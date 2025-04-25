Уровневые экзамены по эстонскому языку примеряют новый формат

Тестирование дигитальных заданий по эстонскому языку проводит Департамент по делам образования и молодежи, который и разрабатывает уровневые экзамены. «Для того чтобы в будущем экзамены могли проходить в дигитальной форме, нам необходимо провести тестирования, которые помогут нам удостовериться в том, что новая форма экзамена подходит и выявить места, которые нуждаются в доработке», - пояснялось в приглашении на тестирование.