Группа людей поставила на поток оригинальную схему освоения денег Кассы по безработице, которые предназначены для иностранцев, желающих выучить эстонский язык на начальном уровне. Все шло гладко, но однажды нашелся «клиент», которого не устроила роль подсадной утки.

В сентябре прошлого года осевший в Эстонии гражданин Беларуси Иван Харбуненко получил от своего земляка Сергея Лесничего по электронной почте свидетельство об успешном окончании им, Иваном, курсов эстонского языка на уровень А2.

Полученному документу Харбуненко совсем не обрадовался, как можно было бы ожидать, потому что только в этот момент он вообще узнал, что «учился на курсах» и даже «успешно их прошел». История, которую нам рассказал Иван, поначалу выглядела очень странной, но постепенно обрела логику.