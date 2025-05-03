Основатель дома моды LGFG Fashion House Дмитрий Тукшер, сам родом из Киева, переехал в Эстонию в 2015 году из Канады. Сегодня его компания продает эксклюзивную одежду собственного производства в 26 странах мира. Среди клиентов Тукшера – представители европейских монарших династий, рок-легенды и спортивные звезды мировой величины. «Я – актив, приносящий пользу эстонской экономике», – гордо заявляет бизнесмен.

Влюбился, женился, переехал жить в Эстонию, запустил успешный бизнес – примерно так можно вкратце описать историю предпринимателя Дмитрия Тукшера.