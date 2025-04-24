Эстонская православная христианская церковь благодарит президента за непровозглашение Закона о церквях и приходах

По мнению президента, закон не соответствует Конституции, поскольку созданное им ограничение свободы вероисповедания и свободы объединений не является пропорциональным.

«Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств, однако в такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», - заявил президент Карис.

Глава государства считает необходимым заново обсудить и принять закон в Рийгикогу, приведя его в соответствие с Конституцией Эстонской Республики.

«Неоднозначный запрет на внешние связи вызвал бы правовые споры и может привести к тому, что аналогичные ограничения можно будет вводить в отношении всех объединений, включая политические партии», - сказал Карис.

«ЭПХЦ всегда выступала за конструктивный диалог между религиозными организациями и государством, основанный на взаимном уважении, законности и демократических принципах. Веря в Бога, мы также уважаем закон и справедливость, осознаём право и возможность защищать свои конституционные права, для защиты которых как на местном, так и на международном уровне нам пришлось привлечь адвокатов. Сегодняшнее решение президента укрепило нашу уверенность в том, что мы находимся на верном пути», - читаем в обращении ЭПХЦ.

ЭПХЦ выразила надежду, что Министерство внутренних дел предоставит церкви возможность продолжить переговоры на основе вышеперечисленных принципов, которые позволят Рийгикогу и всей общественности убедиться в том, что каноническая связь ЭПХЦ с ее «Матерью-Церковью» не представляет угрозы безопасности государству, а утверждения о такого рода угрозе со стороны ЭПХЦ являются необоснованными.

«Наша церковь на протяжении всей своей истории в Эстонии демонстрировала лояльность эстонскому государству и уважение к народу, поддерживая демократические ценности, из которых одна из важнейших - свобода вероисповедания», - написано в обращении.