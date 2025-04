ПАУЛЬ КЕРЕС Своей новой выходкой Трамп полностью подорвал доверие к США

Во-первых, тревожит, что геополитическую дипломатию на высоком уровне ведет бизнесмен в сфере недвижимости Уиткофф, от которого не было услышано ни одного разумного предложения. Я не могу себе представить, что бы произошло, если бы наше правительство послало, например, Эрнесто Преатони для переговоров о пограничном соглашении с русскими. Такой подход, безусловно, можно назвать out of the box, но все-таки когда людям нужно к стоматологу, они идут обычно именно к стоматологу.