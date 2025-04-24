Как Соединенные Штаты высказались в Декларации Уэллеса в 1940 году, так и сейчас они подтверждают свою политическую позицию: отказываться признавать право собственности Кремля на территории, оккупированные силой в нарушение международного права. Вместе с нашими союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она давно заявляет, и прекратить оккупацию Крыма. Поскольку демократические страны стремятся построить свободный, справедливый и процветающий мир, мы должны отстаивать принцип международного суверенного равенства и уважения территориальной целостности других государств. Своими действиями Россия повела себя неподобающим для крупной страны образом и решила изолировать себя от международного сообщества».

Другими словами, обещается продолжать эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

По моему мнению, после своей новой выходки Трамп полностью подорвал авторитет США. Его единственное оружие - грубая сила и угрозы, а не подавание правильного примера, убеждение, дипломатия и соглашения. Точно так же, как у тех единомышленников, которые признают аннексию Крыма.

Декларация Уэллеса

Декларация Уэллеса - документ, опубликованный заместителем государственного секретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года, согласно которому США не признают оккупацию стран Балатии Советским Союзом, поскольку она была осуществлена ​​силой и против воли народов, проживающих в странах Балтии. Это было применением доктрины Стимсона к балтийскому вопросу. Декларация выражала позицию Франклина Д. Рузвельта и его администрации по вопросу территориальной экспансии.

Согласно декларации, США не признают оккупацию стран Балтии законным актом. За 51 год оккупации Соединенные Штаты так и не отступили от этой позиции. Сама декларация была символической, но она позволила дипломатам стран Балтии, оставшимся на Западе, продолжать представлять интересы своих стран.

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