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ПАУЛЬ КЕРЕС Своей новой выходкой Трамп полностью подорвал доверие к США

Перевод: Павел Соболев
Президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP

Действия исполнительной власти США за последнюю неделю в отношении мирного плана по Украине поистине ошеломляют. Образно говоря, нельзя винить страны, сидящие за столом для взрослых, за то, что они пожимают плечами и закатывают глаза, когда один из них, у которого было плохое настроение после того, как его друга отправили за детский стол, подошел к шкафу, разбил посуду и помочился на стену в столовой, пишет присяжный адвокат Пауль Керес.

Во-первых, тревожит, что геополитическую дипломатию на высоком уровне ведет бизнесмен в сфере недвижимости Уиткофф, от которого не было услышано ни одного разумного предложения. Я не могу себе представить, что бы произошло, если бы наше правительство послало, например, Эрнесто Преатони для переговоров о пограничном соглашении с русскими. Такой подход, безусловно, можно назвать out of the box, но все-таки когда людям нужно к стоматологу, они идут обычно именно к стоматологу.

Во-вторых, этот бизнесмен, судя по всему, вернулся к Трампу от Путина с мирным планом, который, мол, наверняка и немедленно обеспечит мир и процветание деловых отношений. Главным условием является признание Крыма де-юре частью России как Украиной, так и США, наряду с Северной Кореей, Беларусью, Кубой и другими уважаемыми субъектами международного права. Когда Зеленский заявил, что этого не произойдет, Трамп, конечно же, снова отругал его и обвинил в препятствовании мирному процессу.

Однако у Зеленского в кармане есть один документ, заслуживающий внимания. 25 июля 2018 года госсекретарь при первой администрации Трампа Майк Помпео выступил со следующим заявлением от имени Соединенных Штатов:

«Своим вторжением на Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основополагающий международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одно государство не может насильственно изменять границы другого государства. Этот принцип был согласован всеми странами мира, включая Россию, в Уставе Организации Объединенных Наций, пообещав воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот основополагающий принцип, который также был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, является одним из фундаментов, на которых строится наша общая безопасность.

Как Соединенные Штаты высказались в Декларации Уэллеса в 1940 году, так и сейчас они подтверждают свою политическую позицию: отказываться признавать право собственности Кремля на территории, оккупированные силой в нарушение международного права. Вместе с нашими союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она давно заявляет, и прекратить оккупацию Крыма. Поскольку демократические страны стремятся построить свободный, справедливый и процветающий мир, мы должны отстаивать принцип международного суверенного равенства и уважения территориальной целостности других государств. Своими действиями Россия повела себя неподобающим для крупной страны образом и решила изолировать себя от международного сообщества».

Другими словами, обещается продолжать эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

По моему мнению, после своей новой выходки Трамп полностью подорвал авторитет США. Его единственное оружие - грубая сила и угрозы, а не подавание правильного примера, убеждение, дипломатия и соглашения. Точно так же, как у тех единомышленников, которые признают аннексию Крыма.

Декларация Уэллеса

Декларация Уэллеса - документ, опубликованный заместителем государственного секретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года, согласно которому США не признают оккупацию стран Балатии Советским Союзом, поскольку она была осуществлена ​​силой и против воли народов, проживающих в странах Балтии. Это было применением доктрины Стимсона к балтийскому вопросу. Декларация выражала позицию Франклина Д. Рузвельта и его администрации по вопросу территориальной экспансии.

Согласно декларации, США не признают оккупацию стран Балтии законным актом. За 51 год оккупации Соединенные Штаты так и не отступили от этой позиции. Сама декларация была символической, но она позволила дипломатам стран Балтии, оставшимся на Западе, продолжать представлять интересы своих стран.

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