Действия исполнительной власти США за последнюю неделю в отношении мирного плана по Украине поистине ошеломляют. Образно говоря, нельзя винить страны, сидящие за столом для взрослых, за то, что они пожимают плечами и закатывают глаза, когда один из них, у которого было плохое настроение после того, как его друга отправили за детский стол, подошел к шкафу, разбил посуду и помочился на стену в столовой, пишет присяжный адвокат Пауль Керес.
Во-первых, тревожит, что геополитическую дипломатию на высоком уровне ведет бизнесмен в сфере недвижимости Уиткофф, от которого не было услышано ни одного разумного предложения. Я не могу себе представить, что бы произошло, если бы наше правительство послало, например, Эрнесто Преатони для переговоров о пограничном соглашении с русскими. Такой подход, безусловно, можно назвать out of the box, но все-таки когда людям нужно к стоматологу, они идут обычно именно к стоматологу.
Во-вторых, этот бизнесмен, судя по всему, вернулся к Трампу от Путина с мирным планом, который, мол, наверняка и немедленно обеспечит мир и процветание деловых отношений. Главным условием является признание Крыма де-юре частью России как Украиной, так и США, наряду с Северной Кореей, Беларусью, Кубой и другими уважаемыми субъектами международного права. Когда Зеленский заявил, что этого не произойдет, Трамп, конечно же, снова отругал его и обвинил в препятствовании мирному процессу.
Однако у Зеленского в кармане есть один документ, заслуживающий внимания. 25 июля 2018 года госсекретарь при первой администрации Трампа Майк Помпео выступил со следующим заявлением от имени Соединенных Штатов:
«Своим вторжением на Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основополагающий международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одно государство не может насильственно изменять границы другого государства. Этот принцип был согласован всеми странами мира, включая Россию, в Уставе Организации Объединенных Наций, пообещав воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот основополагающий принцип, который также был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, является одним из фундаментов, на которых строится наша общая безопасность.
Как Соединенные Штаты высказались в Декларации Уэллеса в 1940 году, так и сейчас они подтверждают свою политическую позицию: отказываться признавать право собственности Кремля на территории, оккупированные силой в нарушение международного права. Вместе с нашими союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются придерживаться этой политики до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.
Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, приверженность которым она давно заявляет, и прекратить оккупацию Крыма. Поскольку демократические страны стремятся построить свободный, справедливый и процветающий мир, мы должны отстаивать принцип международного суверенного равенства и уважения территориальной целостности других государств. Своими действиями Россия повела себя неподобающим для крупной страны образом и решила изолировать себя от международного сообщества».
Другими словами, обещается продолжать эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.
По моему мнению, после своей новой выходки Трамп полностью подорвал авторитет США. Его единственное оружие - грубая сила и угрозы, а не подавание правильного примера, убеждение, дипломатия и соглашения. Точно так же, как у тех единомышленников, которые признают аннексию Крыма.
Декларация Уэллеса
Декларация Уэллеса - документ, опубликованный заместителем государственного секретаря США Самнером Уэллесом 23 июля 1940 года, согласно которому США не признают оккупацию стран Балатии Советским Союзом, поскольку она была осуществлена силой и против воли народов, проживающих в странах Балтии. Это было применением доктрины Стимсона к балтийскому вопросу. Декларация выражала позицию Франклина Д. Рузвельта и его администрации по вопросу территориальной экспансии.
Согласно декларации, США не признают оккупацию стран Балтии законным актом. За 51 год оккупации Соединенные Штаты так и не отступили от этой позиции. Сама декларация была символической, но она позволила дипломатам стран Балтии, оставшимся на Западе, продолжать представлять интересы своих стран.
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