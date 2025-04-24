УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Дружите с Россией и будете жить счастливо»: нарвитяне о строительстве военной базы

Генерал-майор Сил обороны Эстонии Вахур Карус заявил, что в Нарве планируется построить военную базу, на которой разместится более двухсот военнослужащих. Новость оказалась неожиданной для всех, включая жителей приграничного города. Rus.Postimees поговорил с нарвитянами, чтобы узнать, что они думают об этой идее.
Михаил
Первая мысль - а зачем это надо? Не думаю, что строительство базы на что-то повлияет. Но ее все равно построят, никого не спросят. С другой стороны, у нас никогда и не спрашивали. В свое время Кылварт сказал, что надо сначала деньги заработать и поднять экономику, и только после этого тратить деньги на военную промышленность.
В случае реальной военной угрозы нахождение такой базы на территории города опасно - нас же первыми бомбить начнут. Если не ошибаюсь, правительство говорило, что они сами будут стрелять по Нарве, чтобы русские не прошли. Но я не думаю, что война начнется.
Для чего мы нужны России? Никто из правительства ответить на этот вопрос не может. Это очередной бред, для того чтобы впихивать деньги непонятно куда.
Варвара
Я не против строительства военной базы, не думаю, что это как-то может повлиять на имидж города, да и каким образом? Строят ее просто на всякий случай, чтобы нас защитить, но все думают по-разному.
Не ясно, будет ли в будущем военная угроза, все может быть. Но у нарвитян мнение надо было спросить, прежде чем строить, и у всех мнения будут разные. Мы уже старые и нам все равно, пусть молодые думают, пусть они и живут.
Виктория
Лучше бы тратили деньги на более нужные и полезные вещи. Они что, на эту базу людей на работу наберут? Там же знание эстонского, наверное, нужно, может, и не только эстонского языка.
Сначала позакрывали все предприятия в городе, а теперь военную базу хотят строить? Нет уж. Они вообще к людям наплевательски относятся. Если сюда 200 военных приедет, то как бы нам вообще комендантский час не ввели, или что-то в этом роде. К тому же у нас тут и своих мужиков хватает.
Марк и Марк
Мы немного почитали новости про эту военную базу, и считаем, что 200 человек - это очень мало и абсолютно бесполезно. Если Россия захочет, то обязательно прорвется, у нее, наверное, больше человек будет.
Эта база - скорее всего, просто политическое решение, показать, что мы не сдадимся без боя, если будет военный конфликт. Но сейчас мы никакой военной угрозы не ощущаем, и Нарва - это вообще русский город. Присутствие военных тоже жизнь в городе никак не изменит и ни на что не повлияет.
Василий
Не нужна нам тут эта военная база прямо под боком. Уверен и надеюсь, что большинство нарвитян скажут «нет». Зачем нам с кем-то другим дружить? Дружите с Россией и будете жить счастливо, мирно и богато! А если мы тут базу построим, то будет плохо. Нарва уйдет из-под контроля и перейдет к НАТО. Это ведь все не просто так.
Все это - лишняя трата из бюджета. Эти деньги могли бы потратить на социальное обеспечение.
Сергей
Надо было нарвитян спросить, прежде чем принимать решение эту базу строить. От нас не зависит, будет война или нет. Хотя в целом мне кажется, что прямой угрозы войны нет.
С другой стороны, если сюда 200 человек военных приедут - так и хорошо, женихов сколько будет, рабочие места... Кого-то наймут пирожки печь, еду. Строят ее пусть где-нибудь на Кренгольме, там вон фабрики пустые. Хотя лучше всего, наверное, за городом. В случае чего, там будут бомбить.
Галина
Базу для чего? Город защищать? А от кого? Или думаете, мы сами не справимся? Власти пусть меньше Америке помогают. Где этот военный город будет? По мне, так не нужен он здесь вообще.
Да, войны не боятся только дураки, к тому же у меня отец отвоевал целых пять лет, я прекрасно знаю, что такое война. Так что не дай Бог. Но войны, думаю, не будет, потому что Путин - наш. Может быть, не ваш, но наш. Он как-нибудь отрегулирует.