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УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Войны не будет, Путин решит этот вопрос»: нарвитяне о строительстве военной базы (1)

Фото статьи
Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Генерал-майор Сил обороны Эстонии Вахур Карус заявил, что в Нарве планируется построить военную базу, на которой разместится более двухсот военнослужащих. Новость оказалась неожиданной для всех, включая жителей приграничного города. Rus.Postimees поговорил с нарвитянами, чтобы узнать, что они думают об этой идее.

Михаил.
Михаил. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Михаил​​

Первая мысль - а зачем это надо? Не думаю, что строительство базы на что-то повлияет. Но ее все равно построят, никого не спросят. С другой стороны, у нас никогда и не спрашивали. В свое время Кылварт сказал, что надо сначала деньги заработать и поднять экономику, и только после этого тратить деньги на военную промышленность.

В случае реальной военной угрозы нахождение такой базы на территории города опасно - нас же первыми бомбить начнут. Если не ошибаюсь, правительство говорило, что они сами будут стрелять по Нарве, чтобы русские не прошли. Но я не думаю, что война начнется.

Для чего мы нужны России? Никто из правительства ответить на этот вопрос не может. Это очередной бред, для того чтобы впихивать деньги непонятно куда. 

Варвара.
Варвара. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Варвара

Я не против строительства военной базы, не думаю, что это как-то может повлиять на имидж города, да и каким образом? Строят ее просто на всякий случай, чтобы нас защитить, но все думают по-разному. 

Не ясно, будет ли в будущем военная угроза, все может быть. Но у нарвитян мнение надо было спросить, прежде чем строить, и у всех мнения будут разные. Мы уже старые и нам все равно, пусть молодые думают, пусть они и живут. 

Виктория.
Виктория. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Виктория

​Лучше бы тратили деньги на более нужные и полезные вещи. Они что, на эту базу людей на работу наберут? Там же знание эстонского, наверное, нужно, может, и не только эстонского языка. 

Сначала позакрывали все предприятия в городе, а теперь военную базу хотят строить? Нет уж. Они вообще к людям наплевательски относятся. Если сюда 200 военных приедет, то как бы нам вообще комендантский час не ввели, или что-то в этом роде. К тому же у нас тут и своих мужиков хватает. 

Марк и Марк.
Марк и Марк. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Марк и Марк

​Мы немного почитали новости про эту военную базу, и считаем, что 200 человек - это очень мало и абсолютно бесполезно. Если Россия захочет, то обязательно прорвется, у нее, наверное, больше человек будет.

Эта база - скорее всего, просто политическое решение, показать, что мы не сдадимся без боя, если будет военный конфликт. Но сейчас мы никакой военной угрозы не ощущаем, и Нарва - это вообще русский город. Присутствие военных тоже жизнь в городе никак не изменит и ни на что не повлияет. 

Василий.
Василий. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Василий

Не нужна нам тут эта военная база прямо под боком. Уверен и надеюсь, что большинство нарвитян скажут «нет»​. Зачем нам с кем-то другим дружить? Дружите с Россией и будете жить счастливо, мирно и богато! А если мы тут базу построим, то будет плохо. Нарва уйдет из-под контроля и перейдет к НАТО. Это ведь все не просто так. 

​Все это - лишняя трата из бюджета. Эти деньги могли бы потратить на социальное обеспечение. 

Сергей.
Сергей. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Сергей

Надо было нарвитян спросить, прежде чем принимать решение эту базу строить. От нас не зависит, будет война или нет. Хотя в целом мне кажется, что прямой угрозы войны нет.

С другой стороны, если сюда 200 человек военных приедут - так и хорошо, женихов сколько будет, рабочие места... Кого-то наймут пирожки печь, еду. Строят ее пусть где-нибудь на Кренгольме, там вон фабрики пустые. Хотя лучше всего, наверное, за городом. В случае чего, там будут бомбить.

Галина.
Галина. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Галина

Базу для чего? Город защищать? А от кого? Или думаете, мы сами не справимся? Власти пусть меньше Америке помогают. Где этот военный город будет? По мне, так не нужен он здесь вообще. 

Да, войны не боятся только дураки, к тому же у меня отец отвоевал целых пять лет, я прекрасно знаю, что такое война. Так что не дай Бог. Но войны, думаю, не будет, потому что Путин - наш. Может быть, не ваш, но наш. Он как-нибудь отрегулирует. 

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