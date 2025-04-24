Михаил. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Михаил​​

Первая мысль - а зачем это надо? Не думаю, что строительство базы на что-то повлияет. Но ее все равно построят, никого не спросят. С другой стороны, у нас никогда и не спрашивали. В свое время Кылварт сказал, что надо сначала деньги заработать и поднять экономику, и только после этого тратить деньги на военную промышленность.

В случае реальной военной угрозы нахождение такой базы на территории города опасно - нас же первыми бомбить начнут. Если не ошибаюсь, правительство говорило, что они сами будут стрелять по Нарве, чтобы русские не прошли. Но я не думаю, что война начнется.

Для чего мы нужны России? Никто из правительства ответить на этот вопрос не может. Это очередной бред, для того чтобы впихивать деньги непонятно куда.

Варвара. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Варвара

Я не против строительства военной базы, не думаю, что это как-то может повлиять на имидж города, да и каким образом? Строят ее просто на всякий случай, чтобы нас защитить, но все думают по-разному.

Не ясно, будет ли в будущем военная угроза, все может быть. Но у нарвитян мнение надо было спросить, прежде чем строить, и у всех мнения будут разные. Мы уже старые и нам все равно, пусть молодые думают, пусть они и живут.

Виктория. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Виктория