Знал, но не остановил: может ли пассажир нести ответственность за действия пьяного водителя?

Недавно в Харьюмаа произошла трагедия: пьяный водитель устроил аварию, в результате которой погиб его пассажир. Неизвестно, знал ли погибший о состоянии, в котором пребывал водитель, но факт остается фактом - жизнь пассажира оборвалась. В конкретной ситуации уже ничего не поделать, однако если в целом поднимать тему пьянства за рулем и нарушений ПДД, возникает вопрос: как в Эстонии регулируется законом ситуация, когда человек, осознавая, что водитель пьян, все же садится к нему в машину?