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Знал, но не остановил: может ли пассажир нести ответственность за действия пьяного водителя?

Пьяный водитель. Иллюстративное фото
Пьяный водитель. Иллюстративное фото Фото: George Rudy/Shutterstock

Недавно в Харьюмаа произошла трагедия: пьяный водитель устроил аварию, в результате которой погиб его пассажир. Неизвестно, знал ли погибший о состоянии, в котором пребывал водитель, но факт остается фактом - жизнь пассажира оборвалась. В конкретной ситуации уже ничего не поделать, однако если в целом поднимать тему пьянства за рулем и нарушений ПДД, возникает вопрос: как в Эстонии регулируется законом ситуация, когда человек, осознавая, что водитель пьян, все же садится к нему в машину? 

По информации полиции, в среду вечером, 23 апреля, 47-летний водитель Mercedes Benz S500 не справился с управлением, выехал с проезжей части, врезался в забор, а затем в дерево. В результате ДТП погиб 50-летний пассажир, находившийся в салоне. Сам водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Как подтвердил дежурный Пыхьяской префектуры Таави Кирсс, было установлено, что водитель был в алкогольном опьянении. «Алкоголь явно сыграл здесь свою роль. После употребления алкоголя никто не должен садиться за руль. Если вы замечаете такое поведение, приложите все усилия, чтобы остановить человека, и обязательно звоните по номеру 112», - подчеркнул он.

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