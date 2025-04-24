Эстонские фехтовальщики на домашнем чемпионате Европы не прошли дальше 1/8 финала

Поскольку фехтование на рапирах (флорет) в Эстонии практически не развивается, этот турнир национальную сборную не коснулся. Ситуация с саблей тоже далека от идеала, однако в этом виде оружия страну представляла Яна Менде. В групповых встречах она одержала одну победу и потерпела четыре поражения, чего оказалось недостаточно, чтобы пройти в основной турнир — 32 сильнейших.

Значительно больше эстонцев принимали участие в соревнованиях по фехтованию на шпагах – этот вид спорта, как известно, особо ценится в Эстонии. Лучший из эстонцев, обладатель третьего номера посева Маркус Салм, уже в первом раунде уступил финну Керкко Ярви (62-й номер посева) со счетом 11:15.

Также одним поединком ограничились и Эрик Тобиас (41-й номер посева), проигравший 12:15 британцу Джеймсу Джилу (24-й), и Валентин Алтунин (50-й), уступивший 8:15 украинцу Никите Кошману (14-й).

Зато Каспер Тафенау (69-й) сумел пройти дальше, одержав победу в первом раунде над итальянцем Филиппо Армалео, который имел пятый номер посева, со счетом 15:13. Успех сопутствовал Тафенау и во втором круге, где он уверенно обыграл голландца Конрада Венебоса (28-й) со счетом 15:5.