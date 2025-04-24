Президент оставил закон о церквях нетронутым. Будут ли политики заводить эту шарманку снова?

В схватке Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом, и Министерства внутренних дел со счетом 1:0 повела церковь. Президент Алар Карис решил не провозглашать Закон о церквях и приходах в той редакции, за которую проголосовало большинство депутатов парламента. Мы выяснили, как задействованные в процесс люди отнеслись к такому решению и будет ли парламент повторно голосовать за этот закон.