Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Президент оставил закон о церквях нетронутым. Будут ли политики заводить эту шарманку снова?

Обновлено 24 апреля 2025, 17:03
Председатель Конституционной комиссии Рийгикогу Андо Кивиберг.
Председатель Конституционной комиссии Рийгикогу Андо Кивиберг. Фото: Madis Veltman

В схватке Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом, и Министерства внутренних дел со счетом 1:0 повела церковь. Президент Алар Карис решил не провозглашать Закон о церквях и приходах в той редакции, за которую проголосовало большинство депутатов парламента. Мы выяснили, как задействованные в процесс люди отнеслись к такому решению и будет ли парламент повторно голосовать за этот закон. 

Президент Республики Алар Карис не провозгласил закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, принятый 9 апреля Рийгикогу подавляющим большинством голосов. В качестве обоснования президент указывает на противоречие с двумя нормами Конституции Эстонской Республики.

«У Президента Республики есть право не провозглашать закон. В случае непровозглашения закон возвращается в правовую комиссию Рийгикогу, где рассматриваются предложения по его изменению», - прокомментировал решение Министр внутренних дел Игорь Таро («Ээсти 200»).

Комментарии

Ключевые слова

Наверх