Министр внутренних дел Таро: в законотворчестве мы исходим из безопасности Эстонии

В качестве обоснования президент указывает на противоречие со статьями 11 (принцип пропорциональности), 40 (свобода вероисповедания) и 48 (свобода объединения) Конституции Эстонской Республики.

У президента есть право не провозглашать закон. В случае непровозглашения закон возвращается в правовую комиссию Рийгикогу, где рассматриваются предложения по его изменению. После этого проводится голосование на пленарном заседании Рийгикогу, на котором принимается решение - принять ли изменения к закону или утвердить закон в неизменном виде.

«Я ознакомлюсь подробнее с обоснованиями отказа в провозглашении в сотрудничестве с правительством и комиссиями Рийгикогу, и мы затем рассмотрим возможные дальнейшие шаги», - говорит министр внутренних дел Игорь Таро.

По словам министра внутренних дел, сегодняшнее решение президента не изменяет позицию министерства о том, что организации, действующие на территории Эстонской Республики, не могут и не должны управляться из враждебных по отношению к Эстонии государств.

«Парламентская Ассамблея Совета Европы, а также Рийгикогу признали Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации. В то же время Эстонская Христианская Православная Церковь (ранее - Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата - прим.ред.) и Пюхтицкий монастырь по-прежнему напрямую подчиняются Московскому Патриархату, тем самым оставаясь заложниками влияния Кремля», - отметил министр.

«Для эстонского государства первостепенное значение имеет обеспечение безопасности и конституционного порядка, а также гарантия мира и безопасности для людей, живущих здесь. В Министерстве внутренних дел эта работа будет продолжена и впредь. Мы работаем во имя гарантирования свободы вероисповедания - верующие в Эстонии должны иметь возможность исповедовать свою веру без враждебного вмешательства», - подчеркнул министр внутренних дел.