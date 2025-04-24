Президент не провозгласил Закон о церквях и приходах. Кто может решить спор между президентом и Рийгикогу?

«Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств, однако в такой редакции поправка к закону противоречит статьям 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», - заявил президент Карис.

Президент отметил, что необходимо заново обсудить и принять закон в Рийгикогу, приведя его в соответствие с Конституцией Эстонской Республики.

Конституция Эстонии регулирует порядок принятия законов в стране. После того как закон принят в Рийгикогу, он - перед тем, как вступить в силу - должен быть подписан президентом. Это его исключительная компетенция, к осуществлению которой не привлекается ни один другой конституционный орган.

У президента есть право вето, что означает, что он может не провозгласить закон и вернуть его в Рийгикогу для повторного рассмотрения с обоснованным решением. Президент вправе контролировать как материально-правовые, так и процессуальные нормы закона. Если Рийгикогу повторно примет закон без изменений, президент либо провозгласит его, либо обратится в Госсуд с ходатайством о признании закона противоречащим Конституции. Если Госсуд признает закон соответствующим Конституции, президент обязан его провозгласить.

В последний раз такой спор разгорелся в декабре 2023 году, когда президент Алар Карис обратился в Госсуд и потребовал признать неконституционными Закон о земельном налоге и Закон о внесении изменений в Закон о налогообложении, принятые в Рийгикогу 18 декабря того года. Президент счел, что спорный закон не был принят в соответствии с Конституцией, поскольку правительство неоправданно увязало законопроект с вотумом доверия, тем самым чрезмерно ограничив компетенцию Рийгикогу и права депутатов.

Госсуд удовлетворил просьбу президента и признал закон противоречащим Конституции. В опубликованном решении коллегия конституционного надзора Госсуда пояснила, что, хотя Конституция не предусматривает явных условий, которые должны быть соблюдены, когда законопроект увязан с вотумом доверия, это не означает, что правительство может увязывать законопроекты с вотумом доверия без каких-либо ограничений.