Эксперт: бегство из Эстонии из-за долгов приводит к дополнительным расходам

Взыскание долгов из-за рубежа со временем становится все более эффективным. Если в прошлом переезд за границу мог дать должнику временное облегчение, то сегодня коллекторы могут добраться до должников за рубежом очень быстро.

«Взыскание долгов больше не является вопросом местной правовой системы, а представляет собой трансграничный процесс, который может означать для должника дополнительные расходы и различные затруднения. Поэтому переезд за границу, определенно, не является решением для избавления от долгов», * сказала Кирсимаа.

В Финляндии самая большая община эстонцев, проживающих за рубежом, взыскание долгов здесь осуществляется аналогично Эстонии: сначала инициируется ускоренное производство платежного поручения или исковое производство, а после вынесения решения суда возбуждается исполнительное производство.

«Исполнительное производство может быть возбуждено как в Эстонии, так и в Финляндии, а это значит, что с должника могут взиматься также финские государственные пошлины, процессуальные сборы и гонорары судебных исполнителей», - пояснила Кирсимаа и добавила, что эти обязательства могут увеличить сумму долга на сотни евро.

«Многие должники расстраиваются, когда узнают, что их счета были арестованы, при этом часто они забывают, что им неоднократно предлагалось выплатить долг в соответствии с графиком платежей или найти другие разумные решения для разрешения ситуации», - сказала Кирсимаа.