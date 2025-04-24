Мошенники выманили у пожилой женщины 13 000 евро

26-летний мужчина обратился в полицию после того, как 22 апреля ему позвонил предположительно сотрудник Omniva и сообщил, что на имя мужчины пришло официальное письмо. После этого потерпевшему позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank, и сообщил, что на его имя была предпринята попытка оформить кредит и что для ее пресечения необходимо заморозить деньги на счету.