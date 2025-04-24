Чт, 24.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Мошенники выманили у пожилой женщины 13 000 евро

Перевод: Павел Соболев
Мошенники оставили 63-летнюю женщину без пятизначной суммы. Иллюстративное фото.
Мошенники оставили 63-летнюю женщину без пятизначной суммы. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

В полицию Тарту в последние дни поступило два сообщения о мошенничестве. В одном случае молодой человек потерял почти полторы тысячи евро, а вот 63-летняя женщина лишилась из-за мошенников аж 13 000 евро.

26-летний мужчина обратился в полицию после того, как 22 апреля ему позвонил предположительно сотрудник Omniva и сообщил, что на имя мужчины пришло официальное письмо. После этого потерпевшему позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank, и сообщил, что на его имя была предпринята попытка оформить кредит и что для ее пресечения необходимо заморозить деньги на счету.

Потерпевший общался с предполагаемым сотрудником банка через приложение Telegram и подтвердил различные транзакции череез Smart-ID. Затем потерпевший обнаружил, что мошенники сняли с его счета через банкомат 1000 евро, а оставшиеся на счете деньги были использованы для осуществления платежей за рубежом. Общая сумма ущерба составляет 1356 евро. Обстоятельства дела о мошенничестве расследуются полицией в рамках уголовного производства.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх