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Мария Захарова высмеяла планы Сил обороны построить военную базу в Нарве (1)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (февраль 2024 года).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (февраль 2024 года). Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/IMAGO

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла планы Сил обороны Эстонии построить в Нарве военную базу численностью до 250 военнослужащих.

«Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: "Зачем?". Чтобы весь мир знал, что у Эстонии есть генштаб», - написала Захарова в среду в своем Telegram-канале.

Начальник Генштаба Сил обороны, генерал-майор Вахур Карус сообщил ERR, что для усиления присутствия Сил обороны в Нарве будет построена военная база, где будут размещены от 200 до 250 солдат. В Нарвскую военную базу не планируется размещать постоянное подразделение, там будут по ротации находиться разные части, в том числе и военнослужащие союзников.

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