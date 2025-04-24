«Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: "Зачем?". Чтобы весь мир знал, что у Эстонии есть генштаб», - написала Захарова в среду в своем Telegram-канале.

Начальник Генштаба Сил обороны, генерал-майор Вахур Карус сообщил ERR, что для усиления присутствия Сил обороны в Нарве будет построена военная база, где будут размещены от 200 до 250 солдат. В Нарвскую военную базу не планируется размещать постоянное подразделение, там будут по ротации находиться разные части, в том числе и военнослужащие союзников.