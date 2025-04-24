Полиция Швеции: 80 процентов главарей банд имеют иностранное происхождение

Полиция Швеции в сотрудничестве со Шведским агентством социального страхования проанализировали ситуации со шведскими преступными группировками. Были рассмотрены данные о 14 000 активных членов банд и 47 000 человек, имеющих связи с бандами. Результат показал значительное преобладание среди них иммигрантов первого и второго поколения.

Оказалось, что 80 процентов главарей банд имеют иностранное происхождение. Среди них крайне высока доля тех, чьи родители родились за границей: они составляют четыре процента от общей численности всего населения Швеции, а среди главарей банд их насчитывается около 16 процентов.

Члены шведских преступных группировок и банд имеют огромную задолженность перед государством по сравнению с обычными жителями Швеции. Так, 43 процента активных преступников и 41 процент членов банд имеют долги перед Службой судебных приставов. Это почти в восемь раз больше, чем средний показатель по стране - 5,5 процента.

В 2023 году выплаты от Шведского агентства социального страхования получили в общей сложности 18 597 активных преступников и связанных с ними лиц. Общая сумма выплат составила чуть более 1,3 миллиарда шведских крон.

В период 2022 - 2023 годов активные преступники или связанные с ними лица работали персональными помощниками во всех 62 крупнейших компаниях по оказанию социальной помощи.