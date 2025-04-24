«Он хотел завладеть их телами». Харви Вайнштейна снова судят по делу о сексуальном насилии

Как заявила присяжным на открытии слушаний помощник окружного прокурора Шеннон Люси, «обвиняемый хотел завладеть их телами, и чем больше они сопротивлялись, тем больше он давил».

Это уже третий за последние пять лет процесс над Харви Вайнштейном. В его основе - показания трех женщин: бывшей ассистентки на телевидении, начинающей актрисы и модели.

Они подали в суд на Вайнштейна еще в 2020 году и тогда же выиграли это дело: голливудский магнат был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии.

Однако в апреле прошлого года апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор, признав его предвзятым.

В решении суда говорилось, что суд над Вайнштейном не был справедливым, поскольку прокуроры привлекали в качестве свидетелей людей, показания которых не имели отношения к этому процессу.

Это, по мнению суда, привело к тому, что Вайнштейна судили на основе его предыдущих поступков, а не исключительно с точки зрения совершения преступлений, в которых его обвиняли в рамках конкретного процесса.

«Исправить эти вопиющие ошибки может новый суд», - постановил тогда апелляционный суд.

Несмотря на отмену приговора и назначение новых слушаний, на тот момент 72-летний Вайнштейн остался в тюрьме, так как параллельно отбывал 16-летний срок, к которому в феврале 2023 года его приговорил суд в Калифорнии по обвинению в других сексуальных преступлениях.