Немецкие СМИ: Мирный план Трампа – это капитуляция Украины

Очевидно, что Киев не может согласиться на такой закулисный сговор, констатирует автор Tageszeitung. И задается вопросом: «А что же западные союзники Киева?». После чего сама на него отвечает так: «Мысль о возможности навязанного мира, заключенного под давлением, муссируется уже давно. Теперь он может стать реальностью. Отказ от мирного плана США, выражение солидарности с Украиной - все это хорошо. Но это не должно быть единственным ответом».

FAZ: США принимают ключевые требования Москвы, не требуя ничего взамен

Обозреватель консервативной Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) тоже весьма критически оценивает американский план по прекращению боевых действий в Украине, называя его «мертворожденным» и помогающим «российскому тирану Владимиру Путину». По мнению Фезера, для Украины неприемлемы ключевые пункты плана, в частности признание Крыма российской территорией. С другой стороны, «у московского режима нет причин идти на уступки, поскольку в случае отказа ему ничего не угрожает».

Обозреватель FAZ полагает, что Дональд Трамп даже не пытается оказать серьезное давление на Кремль. «Трамп мог бы это сделать, если бы продемонстрировал ему возможности Вашингтона: больше военной поддержки Украине и более жесткие санкции против РФ. Вместо этого власти США практикуют упреждающее подчинение, принимая ключевые требования Москвы без того, чтобы Владимир Путин предоставлял что-либо взамен».