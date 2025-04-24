Япония одалживает Украине миллиарды, Россия называет происходящее воровством

Япония приняла решение предоставить Украине кредит в размере 3,3 млрд долларов, который будет погашен за счет процентов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских государственных активов. Россия отреагировала на это сообщение осуждающим заявлением, назвав поведение Японии «предательским», а также «откровенным воровством».