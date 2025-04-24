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Япония одалживает Украине миллиарды, Россия называет происходящее воровством

Перевод: Павел Соболев
Представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Reuters/ScanPix

Япония приняла решение предоставить Украине кредит в размере 3,3 млрд долларов, который будет погашен за счет процентов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских государственных активов. Россия отреагировала на это сообщение осуждающим заявлением, назвав поведение Японии «предательским», а также «откровенным воровством».

Кредит является частью инициативы G7 под названием Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), в рамках которой планируется предоставить Украине поддержку в размере до 50 млрд долларов.

Источником погашения кредита являются процентные доходы, полученные по активам Центрального банка Российской Федерации, замороженным в Евросоюзе. Хотя страны G7 еще не согласовали все детали схемы, Япония первой подписала официальное соглашение по ней. Соответствующий договор заключили 18 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Японии в Киеве Масаси Накагоме, сообщает Reuters.

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