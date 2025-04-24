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В субботу в седьмой раз пройдет День открытых рыболовных портов

День открытых рыболовных портов в 2023 году. Рыболовный порт Тойла.
День открытых рыболовных портов в 2023 году. Рыболовный порт Тойла. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Седьмой День открытых рыболовных портов, знакомящий с местными портами и рыболовными промыслами, состоится в предстоящую субботу, 26 апреля, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

В этот день в рыболовных портах можно будет попробовать блюда из местной рыбы, купить свежую рыбу и рыбопродукты, а также принять участие в веселых семейных мероприятиях.

В каждом порту готовят свою программу и развлечения для всей семьи.

Торжественное открытие дня состоится на пирсе Япси в Пярну. Мероприятие откроет министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас, он вручит награды за достижение года в области рыболовства.

День открытых рыболовных портов министерство организует совместно с Информационным центром рыболовства.

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