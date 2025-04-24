В субботу в седьмой раз пройдет День открытых рыболовных портов

Седьмой День открытых рыболовных портов, знакомящий с местными портами и рыболовными промыслами, состоится в предстоящую субботу, 26 апреля, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и сельского хозяйства.
В этот день в рыболовных портах можно будет попробовать блюда из местной рыбы, купить свежую рыбу и рыбопродукты, а также принять участие в веселых семейных мероприятиях.
В каждом порту готовят свою программу и развлечения для всей семьи.
Торжественное открытие дня состоится на пирсе Япси в Пярну. Мероприятие откроет министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас, он вручит награды за достижение года в области рыболовства.
День открытых рыболовных портов министерство организует совместно с Информационным центром рыболовства.