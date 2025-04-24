Полковник Сил обороны Эстонии получил высокую американскую награду

В среду Хайрк передал полномочия новому командиру контингента капитану ВМС Пеэтеру Иваску.

«Полковник Хайрк исполнял работу на трех должнностях, выполняя обязанности военного советника, заместителя командира группы и командира своего контингента, при этом он продемонстрировал исключительное усердие и преданность делу», - сказал командующий Северной военной консультативной группой возглавляемой США военной операции Inherent Resolve (OIR) полковник Роб Брандштеттер, подчеркнув образцовое отношение эстонских офицеров к своей службе.

Контингент Сил обороны Эстонии численностью до 110 военнослужащих принимает участие в операции Inherent Resolve с апреля 2023 года. В настоящее время подразделение Estcoy-22 сформировано в основном на базе пехотной роты бронетанкового полка разведывательного батальона. Его основными задачами в Ираке являются обеспечение личной безопасности и защиты во время важных перемещений и встреч за пределами базы, а также выполнение задач быстрого реагирования.

В состав эстонского контингента в Ираке также входит национальное подразделение поддержки, основной задачей которого является обеспечение эстонской роты и военнослужащих Сил обороны Эстонии, входящих в состав группы военных советников, всем необходимым для выполнения поставленных задач, включая транспорт, размещение, медицинскую и техническую помощь, а также снаряжение и боеприпасы.