Кристен Михал: на гособорону будет направлено 5,4 процента ВВП

«Решение правительства означает, что мы будем двигаться вперед быстрее, чем прежде, в наращивании обороноспособности Эстонии - с точки зрения сухопутных, воздушных и морских боевых действий, - заявил премьер-министр Кристен Михал. - В течение следующих четырех лет расходы на оборону возрастут на 2,8 млрд евро. Это самый большой рост расходов на оборону за всю новейшую историю, что позволяет нам быстрее развивать противовоздушную оборону Эстонии, наращивать огневую мощь сухопутных войск, создавать глубокий боевой потенциал и уделять особое внимание развитию беспилотной войны и радиоэлектронной борьбы».