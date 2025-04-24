Столичный футбольный клуб «Калев» объявил об отставке главного тренера

Тайнио присоединился к «Калеву» в марте 2024 года в качестве помощника главного тренера, но занял пост главного тренера уже в начале августа того же года.

«За это время он внес значительный вклад как в развитие представительской команды, так и в развитие молодых игроков, - пишет клуб в социальных сетях. - «Калев» благодарит Теэму за его профессионализм, преданность делу и страсть, и желает ему только успехов и счастья в будущем».

Роль главного тренера «Калева» возьмет на себя сейчас занимавший до сих пор пост помощника Тайнио бывший игрок сборной Эстонии Ало Бяренгруб. Бяренгруб имеет тренерскую лицензию УЕФА PRO, которая позволяет ему оставаться на своей должности на постоянной основе в том случае, если того пожелают стороны.

Под руководством Тайнио результаты «Калева» были относительно плохими. В прошлом году под его руководством команда набрала всего 11 очков в 15 играх в премиум-лиге и едва не уступила в переходной серии матчей клубу Viimsi JK, занявшему второе место в первой лиге.

В этом году сезон также начался неудачно: за девять туров было набрано всего четыре очка. Кроме того, в прошлые выходные калевцы потерпели поражение со счетом 0:9 от действующего чемпиона, «Левадии», а во вторник уступили команде «Нымме Калью» со счетом 1:6. Это, как оказалось, была последняя игра Тайнио в качестве главного тренера «Калева».