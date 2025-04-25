Анализ Премьер-министр Кристен Михал не обещает повышения зарплат

Тем временем, как уже вчера писал Postimees, давление с требованиями повышения зарплат на правительство растет. Переговоры о росте зарплат учителей начались еще в начале апреля. Повышения зарплаты ждут и полицейские, и спасатели, а также работники культуры. При этом, конечно, в качестве ориентира обычно приводится средняя зарплата – она должна вырасти как минимум до этого уровня или даже выше.