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Анализ Премьер-министр Кристен Михал не обещает повышения зарплат

Перевод: Дмитрий Рая
Кристьен Михал остудил энтузиазм по поводу повышения зарплат, выраженный Юргеном Лиги.
Кристьен Михал остудил энтузиазм по поводу повышения зарплат, выраженный Юргеном Лиги. Фото: Tairo Lutter

Если министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) позавчера в интервью ERR дал понять, что госслужащие могут рассчитывать на повышение зарплат, то премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) на вчерашней пресс-конференции правительства охладил любые ожидания по этому поводу – будь то о зарплатах чиновников, работников культуры, учителей или кого-то еще. «Ожидания нужно сдерживать», – заметил Михал.

Тем временем, как уже вчера писал Postimees, давление с требованиями повышения зарплат на правительство растет. Переговоры о росте зарплат учителей начались еще в начале апреля. Повышения зарплаты ждут и полицейские, и спасатели, а также работники культуры. При этом, конечно, в качестве ориентира обычно приводится средняя зарплата – она должна вырасти как минимум до этого уровня или даже выше.

На этом фоне слова Лиги прозвучали довольно странно. ERR даже озаглавил материал так: «Лиги хочет повышения зарплат для госслужащих». Хотя Лиги напрямую ничего никому не обещал, возможно, его слова были трактованы излишне широко. 

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