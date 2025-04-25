Объявлен состав сборной Эстонии по хоккею на стартующий в субботу ЧМ

Турнир группы B первого дивизиона пройдет с 26 апреля по 2 мая в Таллинне, в ледовом холле «Тондираба». Сборная Эстонии будет соперничать с командами Литвы, Кореи, Китая, Хорватии и Испании.
Сборная Эстонии в первый день турнира сыграет с Испанией — матч начнется в 16:00. Первый матч дня пройдет между командами Китая и Литвы (начало в 12:30), а вечерняя встреча состоится между Хорватией и Кореей (старт в 19:30). Билеты на турнир можно приобрести на сайте Piletitasku.
Главный тренер сборной Эстонии Петри Скрико вызвал на чемпионат мира следующих игроков:
Вратари
Виллем-Хенрик КОЙТМАА (03.10.1990) – HC Panter, Эстония
Конрад МЁЛДЕР (06.10.1999) – Nice, Франция
Георг ВЛАДИМИРОВ (23.02.2005) – Nyköpings SK, Швеция
Защитники
Эдуард СЛЕСАРЕВСКИЙ (16.03.1999) – Haukat, Финляндия
Савелий НОВИКОВ (22.05.1999) – HC Panter, Эстония
Даниил КУЛИНЦЕВ (21.07.2002) – Villacher SV, Австрия
Вадим ВАСЁНКИН (03.04.1996) – HC Panter, Эстония
Роберт ОСИПОВ (02.07.2003) – EC Bregenzerwald, Австрия
Конрад КУДЕВИЙТА (27.04.2004) – HC Panter, Эстония
Александр ОСИПОВ (07.08.1987) – Nittorps IK, Швеция
Рико-Мардер ВЕЙЛА (11.06.2004) – HC Panter, Эстония
Нападающие
Роберт РООБА (02.09.1993) – KooKoo, Финляндия
Расмус КИЙК (18.11.2000) – HC Panter, Эстония
Никита ПУЗАКОВ (14.03.2001) – HC Panter, Эстония
Роберт АРРАК (01.04.1999) – KH Torun, Польша
Максим БУРКОВ (02.06.2006) – HC Dukla Jihlava, Чехия
Марк ВИИТАНЕН (04.04.1998) – GKS Tychy, Польша
Мортен Арантес ЮРГЕНС (17.04.2000) – Coventry Blaze, Великобритания
Андре ЛИНДЕ (26.01.1999) – HC Panter, Эстония
Эрик НЕВОЛАЙНЕН (03.08.2004) – Ketterä U20, Финляндия
Эрик ПОЧИНОК (09.09.2004) – KeuPa HT, Финляндия
Марек ПОЧИНОК (09.09.2004) – KeuPa HT, Финляндия
Давид ТИМОФЕЕВ (04.08.2006) – KalPa U20, Финляндия
Тренеры
Главный тренер: Петри СКРИКО (Финляндия)
Тренер: Каупо КАЛЬЮСТЕ (Эстония)
Тренер: Микко МЯЕНПЯЯ (Финляндия)
Тренер вратарей: Мика ЯРВИНЕН (Финляндия)
Администрация и медики
Главный менеджер: Юри РООБА (Эстония)
Техник: Тоомас РЕБАНЕ (Эстония)
Пресс-служба: Эло КУЛЛА (Эстония)
Физиотерапевт: Лийсбет ТИППИ (Эстония)
Физиотерапевт: Сирет КАЛЬБУС (Эстония)