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Объявлен состав сборной Эстонии по хоккею на стартующий в субботу ЧМ

Сборная Эстонии 2025.
Сборная Эстонии 2025. Фото: Eesti Jäähoki Liit

Турнир группы B первого дивизиона пройдет с 26 апреля по 2 мая в Таллинне, в ледовом холле «Тондираба». Сборная Эстонии будет соперничать с командами Литвы, Кореи, Китая, Хорватии и Испании.

Сборная Эстонии в первый день турнира сыграет с Испанией — матч начнется в 16:00. Первый матч дня пройдет между командами Китая и Литвы (начало в 12:30), а вечерняя встреча состоится между Хорватией и Кореей (старт в 19:30). Билеты на турнир можно приобрести на сайте Piletitasku.

Главный тренер сборной Эстонии Петри Скрико вызвал на чемпионат мира следующих игроков:

Вратари

Виллем-Хенрик КОЙТМАА (03.10.1990) – HC Panter, Эстония

Конрад МЁЛДЕР (06.10.1999) – Nice, Франция

Георг ВЛАДИМИРОВ (23.02.2005) – Nyköpings SK, Швеция

Защитники

Эдуард СЛЕСАРЕВСКИЙ (16.03.1999) – Haukat, Финляндия

Савелий НОВИКОВ (22.05.1999) – HC Panter, Эстония

Даниил КУЛИНЦЕВ (21.07.2002) – Villacher SV, Австрия

Вадим ВАСЁНКИН (03.04.1996) – HC Panter, Эстония

Роберт ОСИПОВ (02.07.2003) – EC Bregenzerwald, Австрия

Конрад КУДЕВИЙТА (27.04.2004) – HC Panter, Эстония

Александр ОСИПОВ (07.08.1987) – Nittorps IK, Швеция

Рико-Мардер ВЕЙЛА (11.06.2004) – HC Panter, Эстония

Нападающие

Роберт РООБА (02.09.1993) – KooKoo, Финляндия

Расмус КИЙК (18.11.2000) – HC Panter, Эстония

Никита ПУЗАКОВ (14.03.2001) – HC Panter, Эстония

Роберт АРРАК (01.04.1999) – KH Torun, Польша

Максим БУРКОВ (02.06.2006) – HC Dukla Jihlava, Чехия

Марк ВИИТАНЕН (04.04.1998) – GKS Tychy, Польша

Мортен Арантес ЮРГЕНС (17.04.2000) – Coventry Blaze, Великобритания

Андре ЛИНДЕ (26.01.1999) – HC Panter, Эстония

Эрик НЕВОЛАЙНЕН (03.08.2004) – Ketterä U20, Финляндия

Эрик ПОЧИНОК (09.09.2004) – KeuPa HT, Финляндия

Марек ПОЧИНОК (09.09.2004) – KeuPa HT, Финляндия

Давид ТИМОФЕЕВ (04.08.2006) – KalPa U20, Финляндия

Тренеры

Главный тренер: Петри СКРИКО (Финляндия)

Тренер: Каупо КАЛЬЮСТЕ (Эстония)

Тренер: Микко МЯЕНПЯЯ (Финляндия)

Тренер вратарей: Мика ЯРВИНЕН (Финляндия)

Администрация и медики

Главный менеджер: Юри РООБА (Эстония)

Техник: Тоомас РЕБАНЕ (Эстония)

Пресс-служба: Эло КУЛЛА (Эстония)

Физиотерапевт: Лийсбет ТИППИ (Эстония)

Физиотерапевт: Сирет КАЛЬБУС (Эстония)

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