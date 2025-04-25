Объявлен состав сборной Эстонии по хоккею на стартующий в субботу ЧМ

Сборная Эстонии в первый день турнира сыграет с Испанией — матч начнется в 16:00. Первый матч дня пройдет между командами Китая и Литвы (начало в 12:30), а вечерняя встреча состоится между Хорватией и Кореей (старт в 19:30). Билеты на турнир можно приобрести на сайте Piletitasku.