Адвокат: страховка пациента не покрывает услуги красоты, не входящие в перечень медицинских процедур

«Медицинское страхование по новому закону, действующему с 1 ноября прошло года, обязательно в сфере услуг здравоохранения, которые подлежат лицензированию», - объяснила присяжный адвокат.

Соответственно, подлежат лицензированию те услуги сферы здравоохранения, которые, во-первых, связаны с диагностикой и лечением заболеваний или других состояний, указанных в Международной классификации болезней.

А, во-вторых, это хирургические процедуры, которые указаны в номенклатуре NOMESCO, принятой в Северных странах: «Если процедура соответствует какому-то из кодов, указанных в этих двух источниках, речь идет о медицинской услуге и подлежит медицинскому страхованию».

Адвокат уточнила, например, под каким кодом может стоять введение филеров: «Это может быть атрофия кожи. Такой диагноз есть в Международной классификации болезней, соответственно, лечение состояния, которое кодируется этим диагнозом, является медицинской процедурой». Нужно помнить, что страховой полис не покрывает другие услуги, не являющиеся строго медицинскими и не требующими лицензии от Департамент здоровья.