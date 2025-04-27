Адвокат: страховка пациента не покрывает услуги красоты, не входящие в перечень медицинских процедур

В студии дискуссионной передачи «Своя правда», в которой на этот раз говорили о ситуации в мире красоты, присяжный адвокат Ксения Кравченко объяснила, какие услуги красоты защищены на случай возникновения вреда здоровью так называемой страховкой пациента.
«Медицинское страхование по новому закону, действующему с 1 ноября прошло года, обязательно в сфере услуг здравоохранения, которые подлежат лицензированию», - объяснила присяжный адвокат.
Соответственно, подлежат лицензированию те услуги сферы здравоохранения, которые, во-первых, связаны с диагностикой и лечением заболеваний или других состояний, указанных в Международной классификации болезней.
А, во-вторых, это хирургические процедуры, которые указаны в номенклатуре NOMESCO, принятой в Северных странах: «Если процедура соответствует какому-то из кодов, указанных в этих двух источниках, речь идет о медицинской услуге и подлежит медицинскому страхованию».
Адвокат уточнила, например, под каким кодом может стоять введение филеров: «Это может быть атрофия кожи. Такой диагноз есть в Международной классификации болезней, соответственно, лечение состояния, которое кодируется этим диагнозом, является медицинской процедурой». Нужно помнить, что страховой полис не покрывает другие услуги, не являющиеся строго медицинскими и не требующими лицензии от Департамент здоровья.
Как выбрать мастера в индустрии красоты и сохранить здоровье? Как сертифицированные мастера выживают в ситуации давления со стороны доморощенных подпольных специалистов и мер надзора, применяемых к ним и не добирающихся до самозванцев? Что такое фейс-позитив? На эти вопросы ответят герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 28 апреля, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.