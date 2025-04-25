Подозреваемым меньше 18 лет: полиция задержала трех молодых людей, подозревающихся в жестоком убийстве

Во вторник, 22 апреля, около 23:00, полицейский патруль заметил на улице Яама в Йыгева женщину, размахивавшую руками. Она подвела сотрудников к мужчине, лежавшему на земле без сознания. Мужчину жестоко избили, он не подавал признаков жизни. Полицейские немедленно стали его реанимировать, к месту прибыли также медики, однако, несмотря на усилия, спасти мужчину не удалось - он скончался на месте происшествия.

Как сообщил глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа, сразу после случившегося было начато уголовное производство. Полиция приступила к сбору доказательств, осмотрела место преступления, проверила записи камер наблюдения и опросила возможных свидетелей.

«На основании собранных данных установлено, что к избиению 49-летнего мужчины могут быть причастны две несовершеннолетние девушки и один юноша. В среду полиция задержала их, и им было предъявлено подозрение в убийстве, совершенном с особой жестокостью», - рассказал Реймаа.

По его словам, ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности. Сейчас полиция тщательно проверяет все обстоятельства: характер отношений между подозреваемыми и жертвой, возможные мотивы, а также прочие детали произошедшего.