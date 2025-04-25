Подозреваемым меньше 18 лет: полиция задержала трех молодых людей, подозревающихся в жестоком убийстве

В среду, 23 апреля, полиция задержала в Йыгева двух девушек - 16 и 15 лет - и 16-летнего юношу, которых подозревают в убийстве 49-летнего мужчины, совершенном во вторник. По ходатайству прокуратуры суд накануне вечером взял подозреваемых девушек под стражу.
Во вторник, 22 апреля, около 23:00, полицейский патруль заметил на улице Яама в Йыгева женщину, размахивавшую руками. Она подвела сотрудников к мужчине, лежавшему на земле без сознания. Мужчину жестоко избили, он не подавал признаков жизни. Полицейские немедленно стали его реанимировать, к месту прибыли также медики, однако, несмотря на усилия, спасти мужчину не удалось - он скончался на месте происшествия.
Как сообщил глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа, сразу после случившегося было начато уголовное производство. Полиция приступила к сбору доказательств, осмотрела место преступления, проверила записи камер наблюдения и опросила возможных свидетелей.
«На основании собранных данных установлено, что к избиению 49-летнего мужчины могут быть причастны две несовершеннолетние девушки и один юноша. В среду полиция задержала их, и им было предъявлено подозрение в убийстве, совершенном с особой жестокостью», - рассказал Реймаа.
По его словам, ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности. Сейчас полиция тщательно проверяет все обстоятельства: характер отношений между подозреваемыми и жертвой, возможные мотивы, а также прочие детали произошедшего.
«Мы всегда серьезно относимся к случаям насилия, особенно если речь идет о несовершеннолетних. Все трое - 16-летний юноша и девушки 16 и 15 лет - ранее попадали в поле зрения полиции в связи с административными правонарушениями, но не насильственного характера. Мы продолжим расследование, чтобы установить, почему события вторника привели к столь трагическим последствиям», - добавил Реймаа.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Рауля Хейдо, по предварительной версии следствия жертва и подозреваемые были знакомы, и к избиению могли привести напряженные отношения между ними.
«Никакое недопонимание, конфликт или давняя ссора не могут оправдать жестокое и целенаправленное избиение, совершенное без мысли о последствиях», - подчеркнул Хейдо.
Он отметил, что по имеющимся данным основная роль в преступлении принадлежит девушкам.
«Есть основания полагать, что, оставаясь на свободе, они могут продолжить противоправную деятельность. Чтобы этого избежать, мы ходатайствовали перед судом об их аресте, и накануне вечером они были взяты под стражу сроком на два месяца», - сообщил прокурор.
В то же время, по словам Хейдо, роль юноши в произошедшем не была ключевой. На данный момент нет оснований полагать, что он будет уклоняться от следствия или совершать новые преступления, поэтому прокуратура не ходатайствовала о его аресте.