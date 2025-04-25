Юный хаапсалуский яхтсмен Элари Терас блестяще выступил на крупнейшей в мире регате класса Optimist в Италии

Прошедшая с 17 по 20 апреля регата стала серьезным испытанием для юных яхтсменов — изменчивая и сложная погода на озере Гарда поставила в трудное положение даже самых опытных участников. Элари Терас оказался единственным эстонцем, которому удалось выйти в золотой флот, что говорит о его высоком уровне и отличной спортивной форме. Всего было проведено девять гонок; лучшего результата Элари добился в третьем заезде, заняв среди 145 спортсменов впечатляющее седьмое место.

В общем зачете Элари занял 111-е место — это отличный результат, учитывая большое количество участников и чрезвычайно высокий уровень соревнований. Больше никому из эстонских спортсменов не удалось попасть ни в золотой, ни в серебряный флот. За годы своего существования Garda Meeting стал одним из самых престижных соревнований для юных яхтсменов в мире, собирая спортсменов не только из Европы, но и из самых отдаленных уголков, таких как Новая Зеландия и Пуэрто-Рико.