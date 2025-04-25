«Борьба с грызунами - это важная часть повседневной работы по благоустройству Ласнамяэ. Полностью избавиться от крыс в городе невозможно, поскольку они являются важной частью экосистемы и выполняют в ней определенную роль. В случае же, если их численность становится слишком большой и начинает доставлять неудобства населению, необходимы более решительные меры, включая дератизацию», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этом году дератизацию будет проводить компания Rentokil OÜ. Фирма установит на 17 участках по всему району специальные ловушки. В рамках весенней кампании дератизацию проведут на следующих территориях:

Линнамяэ теэ, 1

Линнамяэ теэ, 38a

Линнамяэ теэ, 45

Ляэнемере теэ, 22

мост Паэ (окрестности)

ул. Арбу, 11

ул. Викерлазе, 21

ул. Вирби, 2a

ул. К. Кярбери, 62

ул. Ласнамяэ, 32

ул. Лийкури, 50

ул. Лойтсу, 6

ул. Палласти,10a

ул. Пунане, 35a

ул. Синимяэ, 5a

ул. Юмера, 22

ул. Я. Коорти, 3

Результаты кампании будут оцениваться по мере выполнения, при необходимости в течение лета могут быть проведены дополнительные мероприятия.

Районная управа подчеркивает, что использующиеся для дератизации ловушки безопасны для людей и мелких животных. Каждая ловушка снабжена четко обозначенным непромокаемым инфолистом с предупреждением об опасности контакта с ядовитым веществом.

Борьба с грызунами направлена прежде всего на обеспечение безопасности. Крысы, питаясь пищевыми отходами из мусорных баков или компостных куч, являются переносчиками опасных заболеваний, таких как лептоспироз, сальмонеллез, колибактериоз, болезнь Веллса и туберкулез. Кроме того, они могут передавать паразитов: блох, клещей и других насекомых. В случае повреждения электрических проводов крысы могут стать причиной пожара. Не стоит забывать и о риске заражения домашних питомцев.

Лучший способ борьбы с крысами, по словам старейшины, - это профилактика. «Численность крыс зачастую связана с действиями людей. Чем меньше мусора на улицах, открытых и поврежденных мусорных контейнеров, тем меньше вероятность того, что в этом месте поселятся крысы. Поэтому прошу жителей обращать внимание на чистоту в окрестностях и при необходимости сообщать о проблемных участках», - добавила Юрченко.