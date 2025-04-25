В рамках кампании по борьбе с грызунами специальные ловушки будут установлены на 17 участках.
«Борьба с грызунами - это важная часть повседневной работы по благоустройству Ласнамяэ. Полностью избавиться от крыс в городе невозможно, поскольку они являются важной частью экосистемы и выполняют в ней определенную роль. В случае же, если их численность становится слишком большой и начинает доставлять неудобства населению, необходимы более решительные меры, включая дератизацию», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В этом году дератизацию будет проводить компания Rentokil OÜ. Фирма установит на 17 участках по всему району специальные ловушки. В рамках весенней кампании дератизацию проведут на следующих территориях:
- Линнамяэ теэ, 1
- Линнамяэ теэ, 38a
- Линнамяэ теэ, 45
- Ляэнемере теэ, 22
- мост Паэ (окрестности)
- ул. Арбу, 11
- ул. Викерлазе, 21
- ул. Вирби, 2a
- ул. К. Кярбери, 62
- ул. Ласнамяэ, 32
- ул. Лийкури, 50
- ул. Лойтсу, 6
- ул. Палласти,10a
- ул. Пунане, 35a
- ул. Синимяэ, 5a
- ул. Юмера, 22
- ул. Я. Коорти, 3
Результаты кампании будут оцениваться по мере выполнения, при необходимости в течение лета могут быть проведены дополнительные мероприятия.
Районная управа подчеркивает, что использующиеся для дератизации ловушки безопасны для людей и мелких животных. Каждая ловушка снабжена четко обозначенным непромокаемым инфолистом с предупреждением об опасности контакта с ядовитым веществом.
Борьба с грызунами направлена прежде всего на обеспечение безопасности. Крысы, питаясь пищевыми отходами из мусорных баков или компостных куч, являются переносчиками опасных заболеваний, таких как лептоспироз, сальмонеллез, колибактериоз, болезнь Веллса и туберкулез. Кроме того, они могут передавать паразитов: блох, клещей и других насекомых. В случае повреждения электрических проводов крысы могут стать причиной пожара. Не стоит забывать и о риске заражения домашних питомцев.
Лучший способ борьбы с крысами, по словам старейшины, - это профилактика. «Численность крыс зачастую связана с действиями людей. Чем меньше мусора на улицах, открытых и поврежденных мусорных контейнеров, тем меньше вероятность того, что в этом месте поселятся крысы. Поэтому прошу жителей обращать внимание на чистоту в окрестностях и при необходимости сообщать о проблемных участках», - добавила Юрченко.
Сообщить о требующих дератизации участках можно, написав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee.