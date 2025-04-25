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В Ласнамяэ начинается весенняя дератизация (1)

Крысы.
Крысы. Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

В рамках кампании по борьбе с грызунами специальные ловушки будут установлены на 17 участках.

«Борьба с грызунами - это важная часть повседневной работы по благоустройству Ласнамяэ. Полностью избавиться от крыс в городе невозможно, поскольку они являются важной частью экосистемы и выполняют в ней определенную роль. В случае же, если их численность становится слишком большой и начинает доставлять неудобства населению, необходимы более решительные меры, включая дератизацию», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этом году дератизацию будет проводить компания Rentokil OÜ. Фирма установит на 17 участках по всему району специальные ловушки. В рамках весенней кампании дератизацию проведут на следующих территориях:

  • Линнамяэ теэ, 1
  • Линнамяэ теэ, 38a
  • Линнамяэ теэ, 45
  • Ляэнемере теэ, 22
  • мост Паэ (окрестности)
  • ул. Арбу, 11
  • ул. Викерлазе, 21
  • ул. Вирби, 2a
  • ул. К. Кярбери, 62
  • ул. Ласнамяэ, 32
  • ул. Лийкури, 50
  • ул. Лойтсу, 6
  • ул. Палласти,10a
  • ул. Пунане, 35a
  • ул. Синимяэ, 5a
  • ул. Юмера, 22
  • ул. Я. Коорти, 3

Результаты кампании будут оцениваться по мере выполнения, при необходимости в течение лета могут быть проведены дополнительные мероприятия.

Районная управа подчеркивает, что использующиеся для дератизации ловушки безопасны для людей и мелких животных. Каждая ловушка снабжена четко обозначенным непромокаемым инфолистом с предупреждением об опасности контакта с ядовитым веществом.

Борьба с грызунами направлена прежде всего на обеспечение безопасности. Крысы, питаясь пищевыми отходами из мусорных баков или компостных куч, являются переносчиками опасных заболеваний, таких как лептоспироз, сальмонеллез, колибактериоз, болезнь Веллса и туберкулез. Кроме того, они могут передавать паразитов: блох, клещей и других насекомых. В случае повреждения электрических проводов крысы могут стать причиной пожара. Не стоит забывать и о риске заражения домашних питомцев.

Лучший способ борьбы с крысами, по словам старейшины, - это профилактика. «Численность крыс зачастую связана с действиями людей. Чем меньше мусора на улицах, открытых и поврежденных мусорных контейнеров, тем меньше вероятность того, что в этом месте поселятся крысы. Поэтому прошу жителей обращать внимание на чистоту в окрестностях и при необходимости сообщать о проблемных участках», - добавила Юрченко.

Сообщить о требующих дератизации участках можно, написав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee.

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