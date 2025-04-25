Эксперт рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на недвижимость в Эстонии

Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас объясняет, остается ли мечта о собственном жилье реальной целью или постепенно ускользает из рук.

Цены на недвижимость растут не только у нас, но и по всей Европе. Если пять лет назад цены за квадратный метр в странах Балтии существенно различались, то сегодня этот разрыв значительно сократился.

«Уровень цен в Таллинне и Вильнюсе уже практически сравнялся. Цены на недвижимость в Латвии все ещё немного ниже, но и там они выросли в несколько раз по сравнению со средним уровнем по ЕС», – описала Кикас ситуацию на рынке.

Аналогичный рост цен наблюдается и в Южной Европе. Например, испанский рынок недвижимости, который раньше предлагал жителям Эстонии привлекательные варианты летнего жилья, стал недоступен даже для местных жителей. По мнению эксперта, интерес к южному побережью Испании просто настолько велик, что это привело к резкому росту цен.

Именно поэтому постоянный рост цен на недвижимость заставляет людей думать, что жилье становятся роскошью, доступной только богатым. По мнению Хелины Кикас, рынку еще предстоит найти естественный баланс.

«Если бы цены превышали финансовые возможности покупателей, рынок бы сократился из-за отсутствия интересующихся. Кроме того, никто не захочет строить недвижимость, которую люди не смогут себе позволить купить», – пояснила она.

«Глядя на текущую ситуацию на рынке, можно предположить, что умеренный рост цен продолжится и в будущем. Если люди хотят и могут купить жилье, стоит задуматься о покупке уже сейчас, чтобы найти подходящую недвижимость. Люди иногда слишком сильно надеются, что цены упадут, но это может оказаться не так, и важно помнить, что помимо роста цен на недвижимость со временем могут накапливаться и другие расходы, например, арендная плата», – сказала Кикас.

Хотя цены на недвижимость не демонстрируют признаков падения, положительным изменением для покупателей является смягчение условий кредитования. Снижение ставки Euribor уменьшило бремя заимствований, и это вернуло людей на рынок недвижимости.